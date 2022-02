Beim Schreiben den Vater kennen gelernt

Heiko Bewermeyer hat sein neuestes Buch über seinen Vater am Sackturm vorgestellt. Der Name von Konrad Bewermeyer ist in der Gedächtnisstätte im Turm zu finden. Der Testpilot in der Technischen Kompanie Rechlin kam 1942 zu Tode, als sein Flugzeug durch technisches Versagen abstürzte. Nach dem Tod ihres Mannes zog die Witwe Annemarie mit ihren Söhnen zu ihren Eltern nach Warburg.

Foto: Silvia Schonheim