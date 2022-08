Bergheimer St.-Sebastianus-Schützen feiern wieder ihr Traditionsfest

Der Grundstein für dieses Fest wurde bereits beim letzten Schützenfest im August 2019 gelegt. Schon vor dem Schützenfest hatte Bernd Lütkehaus den Entschluss gefasst, am Schützenfestmontag während des zünftigen Schützenfrühstücks den Wettkampf um die Königswürde für das Folgejahr aufzunehmen. Denn genau vor 30 Jahren – im Jahr 1989 – hatte sein Vater Ferdinand Lütkehaus die höchste Ringzahl erzielt und das Bergheimer Schützenvolk als König regiert. Gleich mehrere Anwärter auf die Königswürde hatten sich dann 2019 in einem recht hart umkämpften Stechen im Schießstand eingefunden, die sich dann aber doch der ruhigen Hand und dem geübten Auge von Bernd Lütkehaus geschlagen geben mussten. So sicherte er sich mit einer hervorragenden Schussleistung im letzten Durchgang die Königswürde. Zu seiner Königin erkor er seine Ehefrau Synke Lütkehaus.

„Aufgrund der Corona-Pandemie konnten wir leider nicht, wie geplant, unser Schützenfest im Jahr 2020 feiern. Auch in 2021 konnte kein solches Fest stattfinden. Umso mehr steigt jetzt aber die Vorfreude auf das anstehende Schützenfest vom 20. bis 22. August in unserem Homedorf. Wir fiebern drei schönen Tagen mit zahlreichen Gästen und Besuchern von nah und fern entgegen“, sagt das Königspaar Bernd und Synke Lütkehaus.

Wenn der 37-jährige nicht die Bergheimer Schützen anführt, arbeitet er als Baumaschinenführer bei der Firma ABS Nord-West GmbH in Paderborn. Seinen Ausgleich findet er bei seinem Hobby: Er ist in der Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Bergheim aktiv. Seine Königin Synke (33) hat sich in Bergheim mit einer Kindertagespflege selbstständig gemacht. Zur Familie gehören zwei Söhne und eine Tochter.

Begleitet wird das Königspaar durch seinen neunköpfigen Hofstaat, bestehend aus Mandy Möller (Ehrendame) und Andreas Janzen (Königsleutnant), Janine Lauer (Hofdame) und Steffen Lauer (Adjutant), Sebastian Husemann (Fähnrich), Johanna Naust (Hofdame) und Patrick Hoffmann (Lakai) sowie Alina Winger (Hofdame) und Björn Bernhardt (Lakai).

Traditionell beginnt das Schützenfest in Bergheim am Samstagabend mit der Schützenmesse. Im Anschluss erfolgen die Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal und der große Zapfenstreich zum Gedenken an die Soldaten und Menschen, die durch Gewalt der Weltkriege ihr Leben lassen mussten. Musikalisch begleitet wird die Feierstunde vom Spielmannszug Bergheim und von der Stadtkapelle Bad Driburg. Die Festansprache hält in diesem Jahr Stefan Rüther, der Bezirksbundesmeister des Bezirksverbandes Höxter im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften.

Vor 25 Jahren standen Ansgar Senneka und Heike Schneider als Königspaar den Bergheimer Schützen vor und regierten diese in 1997 für drei Tage. Foto: Schützenbruderschaft Bergheim

Ein Höhepunkt am Schützenfestmontag sind die Ehrentänze, mit denen auch an die Jubiläumskönigspaare mitsamt Hofstaaten erinnert wird. Die Schützenbruderschaft kann auf eine lange und erfolgreiche Tradition zurückblicken und möchte sich in diesem Jahr besonders bei dem Königspaar vor 25 Jahren, Ansgar Senneka und Heike Schneider, sowie beim Königspaar vor 50 Jahren, Alois Schulze und Antonie Kanne, bedanken.

„An allen drei Abenden wird die Partyband Dolce Vita aus Höxter-Lüchtringen bis in die Nacht mit Tanz und Partymusik für ausgelassene Stimmung im Festzelt sorgen. Auch konnte mit einem neuen Festwirt eine Zusammenarbeit vereinbart werden: Wir freuen uns, dass wir mit der Festbewirtung Kunkel aus Bad Driburg einen professionellen Partner für die Ausrichtung unseres Schützenfestes gewinnen konnten“, informiert ein Vereinssprecher.

Vor 50 Jahren, 1972, waren Alois Schulze und Antonie Kanne die amtierenden Majestäten der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft. Foto: Schützenbruderschaft Bergheim

Der Vorstand hoffe auf eine finanzielle Unterstützung durch das Förderprogramm „Neustart Miteinander“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen in Anspruch zu nehmen, heißt es weiter. Ein entsprechender Förderantrag sei gestellt worden.

Alle Bergheimer Bewohnerinnen und Bewohner werden gebeten, das Dorf mit Fahnen, Fähnchen und Wimpelketten festlich zu schmücken und so die Festteilnehmer und alle Gäste willkommen zu heißen.

"Das Königspaar Bernd und Synke Lütkehaus, der Hofstaat sowie der Vorstand der St. Sebastianus Schützenbruderschaft von 1609 Bergheim freuen sich auf ein unvergessliches Schützenfest mit vielen vergnüglichen Stunden und hoffen auf schönes Wetter mit vielen Besuchern und Gästen."

Das Festprogramm im Überblick:

Samstag, 20.08.2022

17.30 Uhr Schützenmesse

18.45 Uhr Antreten der Schützen in der Sebastianusstraße

19 Uhr Ehrung der Gefallenen und Toten mit großem Zapfenstreich am Ehrenmal; Festredner: Stefan Rüther - Bezirksbundesmeister des Bezirksverbandes Höxter e.V. im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften.

20 Uhr Tanz im Festzelt mit Dolce Vita - Die Partyband

Sonntag, 21.08.2022

13.30 Uhr Antreten der Schützen in der Sebastianusstraße

15 Uhr Parade in der Mittleren Straße

16.30 Uhr Königstänze

17 Uhr Kindertänze

19 Uhr Tanz im Festzelt mit Dolce Vita - Die Partyband (Eintritt frei)

Montag, 22.08.2022

9.45 Uhr Antreten der Schützen in der Sebastianusstraße

10 Uhr Einmarsch aller Schützen, Schützenfrühstück im Festzelt

10.15 Uhr Empfang der Ehrengäste zum Schützenfrühstück im Festzelt

10.30 Uhr Königsschießen für das Schützenfest 2023

13 Uhr Proklamation des Königs für 2023

14.15 Uhr Antreten auf dem Festplatz mit anschließendem Umzug

16 Uhr Königstänze und Ehrentänze der Jubelpaare

20 Uhr Tanz im Festzelt mit Dolce Vita - Die Partyband (Eintritt frei)

Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Spielmannszug Bergheim, die Stadtkapelle Bad Driburg und die Partyband Dolce Vita.