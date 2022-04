Berliner „Award“ für Gin aus dem Kreis Höxter

Von Null auf 100: Höxteraner Manufaktur hat großen Erfolg – Zusammenarbeit mit Experten in Bellersen

Höxter/Brakel

Was in der Küche eines Höxteranes Ehepaares mit viel Herzblut, Kreativität und Liebe zur Natur seinen Anfang nahm, stößt längst auf großen Zuspruch in der Fachszene. Gleich drei Mal sind Produkte der jungen Firma „Monk Mill Distillery“ (MMD), einer kleinen wie feinen Manufaktur aus dem Weserbergland, mit dem „Award 2022“ (Craft Spirits Berlin) geadelt worden.

Von Harald Iding