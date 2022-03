Besonderer zweiter Geburtstag

Manfred Obersten und sein jüngster Enkel haben beide am 22. März Geburtstag. Luniz wird 18 und der Opa 25. In kleiner Runde wollen sie den Tag gemeinsam begehen. Dass sie nur sieben Jahre auseinander sein sollen, kann natürlich nicht sein. Der vermeintliche Altersunterschied erklärt sich damit, dass der 22. März 1997 für Manfred Obersten sein zweiter Geburtstag war. Seit diesem Tag schlägt ein neues Herz in seiner Brust – und schenkte ihm ein neues Leben. Auf die 25 Jahre seit der Transplantation blickt der heute 73-Jährige mit tiefer Dankbarkeit zurück: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich so alt werden würde.“

Manfred Obersten sieht seinem zweiten Geburtstag am 22. März mit Freude und Dankbarkeit entgegen, Seit 25 Jahren lebt er mit einem neuen Herzen. Gemeinsam mit Ehefrau Rita hält er den Glücksbringer in Ehren, den Ordensschwestern der St.-Vinzenz-Krankenhauses Hannover ihm in den Jahren vor der Transplantation geschenkt haben. Der Talismann hat wirklich Glück gebracht.

Die Frage nach seinem Befinden beantwortet der Höxteraner kurz vor dem Jahrestag am 22. März mit einem Lächeln: „Es geht mir sehr gut.“ In den zweieinhalb Jahrzehnten mit dem neuen Herzen hat er nie zu weit in die Zukunft geschaut, sondern sich immer Etappenziele gesetzt: „Erst stand der 50. Geburtstag an. Den wollte ich schaffen. Dann wollte ich den 60. erreichen. Jetzt hoffe ich, dass ich auch noch 75 werde.“

In seiner Zuversicht bestärkt ihn Ehefrau Rita, die ihrem Mann auf dem langen Leidensweg vor der Transplantation eine große Stütze war. Die beiden denken positiv, gestalten ihren Alltag in Dankbarkeit und Lebensfreude und haben im vergangenen Jahr Goldene Hochzeit feiern können. Das ging coronabedingt zwar nur eingeschränkt und in kleinem Rahmen. „Die Kinder kamen in Etappen.“ Trotzdem denken die Ehepartner gerne an dieses besondere Jubiläum und an ihre lange Lebensgemeinschaft zurück.

„ Wir könnten Bücher schreiben. “ Rita und Manfred Obersten

Erinnerungen weckt auch der bevorstehende 25. Jahrestag der lebensrettenden Herz-OP, ohne die Manfred Obersten, wie er sagt, seine vier Enkel nie kennengelernt hätte. Vor der Transplantation lag ein langer Leidensweg. Als dieser 1986 begann, waren die Kinder gerade mal 15 (Dirk), zwölf (Kerstin) und zehn Jahre alt (Stephanie). Damals bekam der gelernte Maler bei der Arbeit plötzlich Herzschmerzen. Diese wurden so stark, dass er mit Verdacht auf Infarkt ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Infarkt war es aber nicht. Die Diagnose hieß Herzmuskelschwäche. Manfred Obersten musste von jetzt auf gleich verkraften, dass er nicht mehr in seinem Beruf arbeiten konnte. Die ersten ein bis eineinhalb Jahre verliefen zunächst glimpflich. Dann ging es bergab – bis hin zu einem Herzstillstand 1994. Manfred Obersten wollte vom Sofa aufstehen und fiel um. Nach intensiven Wiederbelebungsversuchen fing sein krankes Herz wieder an zu schlagen. Dann fiel der Patient ins Koma. Als er erwachte, fehlte jegliches Erinnerungsvermögen. Er litt nachts unter schrecklichen Erstickungsanfällen, die ihm in all ihrer Beklemmung beim Gedanken daran auch heute noch gegenwärtig werden. „Wir könnten Bücher schreiben“, sagen Manfred und Rita Obersten.

Dritter Anlauf

Am 29. Januar 1997 kam dann der erlösende Anruf aus der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH): „Sie müssen sofort kommen. Wir haben ein Spenderherz.“ Der Höxteraner hatte auf der Warteliste für die Transplantation auf der Dringlichkeitsstufe 1 gestanden. An diesem Tag im Januar war alles vorbereitet. Dann plötzlich die Ernüchterung: Das Organ passte nicht. Die Oberstens mussten unverrichteter Dinge zurück nach Höxter fahren. Zwei Monate später noch einmal das gleiche. „Es war der Horror“, sagt Rita Obersten. Im dritten Anlauf, am 22. März, begann im Klinikum der MHH für ihren Mann das neue Leben – mit einem Herzen, von dem es wichtig war, dass Manfred Obersten es von Anfang an als seines annahm. Das tat der Familienvater. Auf Nachfrage des Professors direkt nach der OP sagte er: „Das gebe ich nie wieder her.“ Genau das hatte der Mediziner hören wollen.

Dennoch gestaltete sich der Start ins neue Leben zunächst holprig. Zwei Monate nach der Transplantation dämpfte eine Virusinfektion die erste Euphorie. Der Erreger hätte dem neuen Herzen gefährlich werden können. Manfred Obersten musste sofort in die Klinik nach Hannover. Nach kurzer stationärer Behandlung wurden ihm zuhause 84 Infusionen verabreicht. Am Ende war das Virus besiegt. „Von da an ging es nur noch bergauf“, strahlt der 73-Jährige. „Die Lebensqualität ist fast wie früher“ – auch wenn die Medikamente, die er zeitlebens einnehmen muss, Nebenwirkungen mit sich bringen.

Regelmäßige Routinechecks

Die Tabletten bremsen das Immunsystem, damit der Körper das fremde Organ nicht abstößt. Viermal im Jahr muss der Höxteraner zum Check nach Hannover. „Jetzt, da ich älter werde, finden die Ärzte bei den Routineuntersuchungen das eine oder andere.“ Mit dem Spenderherz haben diese alterstypischen Erkrankungen aber nichts zu tun.

Das Organ hat ihm damals, vor 25 Jahren, ein neues Leben geschenkt. Über den Spender oder die Spenderin wissen Manfred und Rita Obersten nur, dass er oder sie damals in der Medizinischen Hochschule Hannover gelegen hat. Ihre Dankbarkeit ist nach 25 Jahren noch so groß wie am ersten Tag. Denn ohne dieses Herz hätte der Familienvater seinen 50. Geburtstag womöglich nicht erlebt. Er weiß jeden neuen Tag zu schätzen und erfreut sich gemeinsam mit seiner Frau an den kleinen Dingen – zum Beispiel daran, in der Stadt mal einen Kaffee trinken zu gehen. Dass Corona sie verschont hat, erleichtert die beiden sehr. „Wir bleiben aber vorsichtig.“

Glücksbringer

Aus der Zeit vor dem neuen Leben halten Rita und Manfred Obersten eine handgestrickte kleine Figur in Ehren: Ordensschwestern haben sie dem schwerkranken Herzpatienten vor mehr als 25 Jahren im Vinzenzkrankenhaus Hannover geschenkt. „Er soll Ihnen Glück bringen“, sagten die Schwestern. Das hat der kleine Talisman getan.