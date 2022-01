Kreis Höxter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Freitag von 142 auf 153,2 gestiegen. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen in der vierten Corona-Welle ist mit 371 (+25) angegeben. Die meisten Neuinfektionen hat es in Willebadessen (+11) gegeben, Willebadessen ist derzeit die einzige Kommune im Kreis Höxter mit einer Inzidenz von über 200.

Von Meike Oblau