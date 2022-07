Bestes Wetter beim Schützenfest in Gehrden

Vor 25 Jahren ist er Jugendprinz gewesen, jetzt hat er die Königswürde erreicht: Holger Kisters feierte mit seiner Ehefrau Ramona in Gehrden ein glanzvolles Fest.

Präses Pastor Detlef Stock ist Hahn im Korb, denn er ist eingerahmt von Königin Romana Kisters (links neben ihm) und den Hofdamen, die in ihren bunten Kleidern glänzen.

Alle haben auf diesen Moment gewartet: Wer schießt mit der historischen Armbrust den Holzadler von der Stange? In Gehrden wird noch traditionell mit der Armbrust geschossen, und am Patronatsfest der Schutzpatrone St. Peter und Paul wurde das Vogelschießen veranstaltet. Es war schließlich Holger Kisters, der sich in diesem Jahr die Königswürde sicherte.