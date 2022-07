Beverungen sucht die Juventa Warriors

„Juventa Warrior meets Streetfood“ heißt es am Sonntag, 21. August, ab 12 Uhr zum zweiten Mal in Beverungen. Nach der erfolgreichen Premiere 2018 wird der Unternehmerclub „Juventa 88“ den 35 Meter langen Hindernislauf dieses Mal auf den Weserwiesen aufbauen.

Die Show Ninja Warrior Germany ist seit 2016 ein Quotenerfolg beim Prvatsender RTL. Daran angelehnt, hat Juventa 88 2018 den ersten Hindernislauf in Beverungen organisiert - und das mit großem Erfolg. Mehr als 40 Teams hatten sich der Herausforderung gestellt.

Mannschaften laufen im direkten Duell

„Man kann sich das vorstellen wie eine riesige Hüpfburg“, erklärt Edgar Meyer, zweiter Vorsitzender des Unternehmerclubs. Mit Luft aufgepumpt, entsteht eine 35 Meter lange Bahn mit unterschiedlichsten Hindernissen. Die gilt es so schnell wie möglich zu überwinden. Dabei müssen Steilwände erklommen, Tunnel durchkrochen oder von Erhöhungen gerutscht werden, das alles auf dem fünf Meter breiten, weichen Luftkissen. In den ersten beiden Durchläufen werden die schnellsten Zeiten ermittelt, dann geht es im direkten Duell und K.o.-System weiter.

Die drei erstplatzierten Teams von Juventa Warrior im Jahr 2018: das Siegerteam vom Gymnasium Beverungen in der Mitte, die Zweitplatzierten vom Team Rolff Bedachungen (rechts mit den weißen Trikots) und die Dritten vom ERC Weserbergland (links in grün). Foto: Juventa 88

2018 standen am Ende drei Schüler des Beverunger Gymnasiums ganz oben auf dem Siegertreppchen. Vier Jahre später sind sie zum einen keine Schüler mehr und wohnen zum anderen in Deutschland verteilt. Aber Lukas Vössing, Justin Köhler und Finn Rüther werden in der Besetzung wieder antreten und haben sich vorgenommen, den Titel zu verteidigen.

Tolle Resonanz

„Mit der tollen Resonanz hatten wir damals gar nicht gerechnet“, sagt Juventa-Vorsitzender Christian Vössing. Und das betraf nicht nur die Anzahl der aktiven Teilnehmer. Auch der Besucherandrang war groß. „Insgesamt schätzen wir, dass etwa 2000 Menschen auf dem Kellerplatz waren“, so Vössing. Die genossen nicht nur die sommerliche Atmosphäre, sondern auch das kulinarische Angebot der Streetfood-Wagen. Und deshalb soll der Parcours dieses Mal auf den Weserwiesen aufgebaut werden. „Um mehr Platz zu haben, aber auch um das schöne Ambiente an der Weser zu nutzen“, ergänzt Edgar Meyer.

Alle zwei bis drei Jahre bietet der Club Juventa 88 den Beverungerinnen und Beverungern ein attraktives Event. Darunter waren schon ein Menschen-Kicker-Turnier, ein Highlander-Zeltfest oder der Innenstadt-Biathlon und das Fassdaubenrennen. Und nach der Corona-Pause jetzt erneut der Hindernislauf. Gemeinsam haben alle Veranstaltungen, dass die Erlöse Beverunger Einrichtungen zugute kommen. 2018 waren das der Kinderschutzbund und der Förderverein des Freibades „Die Batze“. „Wir hoffen auch dieses Jahr wieder viel Geld einspielen zu können“, so Christian Vössing. Das Startgeld beträgt 15 Euro pro Team. Anmeldungen sind möglich über die Homepage des Clubs und bei Citykauf in Beverungen. Anmeldeschluss ist der 19. August. „Für unsere Planung wäre es allerdings gut, wenn sich die Mannschaften schon eher anmelden würden“, sagt André Potthast.

Foodtruck-Betreiber können sich melden

Etwas Kopfzerberchen bereitet dem Club noch die Versorgung der Besucherinnen und Besucher. Während die Getränkeversorgung stets von den Mitgliedern übernommen wird, war für die Organisation der Foodtrucks eine Agentur beauftragt worden. „Die ist jetzt kurzfristig abgesprungen“, so Christian Vössing. „Wer also einen Foodtruck betreibt und am 21. Augsut Zeit hat, kann sich gerne an mich wenden“, sagt er. Seine E-Mail-Adresse: [email protected] „Irgendwas werden wir auf jeden Fall auf die Beine stellen“, verspricht er, dass niemand hungrig bleiben muss.