34-Jährige will helfen und wird schwer verletzt

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin aus Warburg wurde dabei schwer verletzt.

Die Polizei rekonstruierte den Unfall so: Zwei herrenlose Schafe liefen 200 Meter hinter dem Ortsausgang Haarbrück auf der Straße, die nach Langenthal auf hessischer Seite führt, herum. Die 34-Jährige reagierte sofort: Sie stellte ihren VW Golf am Straßenrand ab und versuchte, die Tiere von der Fahrbahn zu treiben. Während sie mit den Schafen beschäftigt war, kam hinter ihr aus Haarbrück eine 40-jährige Frau aus Borgentreich mit einem Audi. Sie fuhr in Schrittgeschwindigkeit an Golf und Schafen vorbei.

Dann nahm das Unglück seinen Lauf: Eine 19-Jährige aus Beverungen fuhr mit ihrem VW Lupo von Haarbrück nach Langenthal. Sie bemerkte beide Fahrzeuge zu spät, so dass es zur Kollision kam. Der Lupo prallte gegen die Hecks beider Wagen, wodurch beide nach vorne geschoben wurden. Der Audi erfasste durch den Stoß die 34-Jährige auf der Fahrbahn. Die Frau stürzte und wurde unter der rechten Fahrzeugseite eingeklemmt. Die junge Autofahrerin sagte der Polizei, sie sei von der tief stehenden Sonne geblendet worden und habe die Wagen nicht gesehen. Audi und VW Golf wurden stark beschädigt, der Golf durch die Kraft der Kollision vor einen Baum gedrückt. Die Schafe liefen davon. Die 34-Jährige kam nach Höxter ins Krankenhaus, die 19-Jährige ins Warburger Hospital.