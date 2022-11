AC/DC-Tribute-Band Barock wieder in Beverungen

Volker Faltin, Organisator in der Kulturgemeinschaft Beverungen, hat Barock erneut für einen Tour-Stopp in Beverungen verpflichten können. Am Samstag, 25. Februar 2023, rockt bodenständiger AC/DC-Sound die Stadthalle. Der Einlass beginnt bereits um 18.30 Uhr und ab 20 Uhr geht dann die Post ab.

Die Glocken läuten am 25. Februar in der Stadthalle

Es hat sich längst herumgesprochen, dass das Konzert zum Pflichtprogramm für alle AC/DC- und Barock-Fans zu Beginn des Jahres in Beverungen gehört. Und wer noch nie dabei war, sollte unbedingt mal reinhören. „Das Fieber erwischt alle“, sagt Faltin. Und so mancher „AC/DC Verächter“ sei heute ein gern gesehener Stammgast in der Stadthalle, wenn die größte AC/DC-Tribute-Show Europas wieder Station in Beverungen macht.

„Wenn man die Augen schließt, glaubt man auf einem AC/DC Konzert zu sein!“, so ein Konzertbesucher, der auf fast jedem AC/DC Konzert in Europa dabei war. Das liegt wohl daran, dass es sich BAROCK zur Lebensaufgabe gemacht hat, mit weltbekannten Songs wie „Highway to Hell“ und „T.N.T.“, den explosiven Solis von Gitarrengott Angus Young und einer typischen Show der Australier ihrem Publikum einzuheizen.

Die Profi-Musiker kommen dem Original so nahe wie keine andere Tribute-Band, denn Sie spielen nicht nur die gleichen Instrumente wie ihre Idole, sondern haben deren Performance genauestens studiert, um den Fans eine detailgetreue Show zu bieten.

Ganz egal ob Stadthalle oder Open Air – die Band verwandelt jeden Spielort in einen Rock-Olymp. „Wer unsere Show besucht, erlebt puren, energiegeladenen, schweißtreibenden Rock’n´Roll!“, so Lead-Gitarrist Eugen Torscher. Und das begeistert nicht nur eingefleischte AC/DC-Fans!

Tickets für die gut zweistündige Full-Power-Performance sind im KulturbüroBeverungen, Weserstraße 16, Telefon 0 52 73 / 392 223, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Neben Stehplatz-Tickets ist auch ein begrenztes Kontingent an Sitzplätzen erhältlich. Für weitere Informationen ist die Kulturgemeinschaft auch im Internet unter www.kulturgemeinschaft-beverungen.de und auf Facebook zu erreichen.