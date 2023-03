Hundekot in Beverungen sorgt für einen Haufen Ärger

Hundehaufen, die nicht entfernt werden und Vierbeiner, die nicht an der Leine geführt werden, sorgen in Beverungen immer wieder für Ärger. Das sagt die Stadt.

Stadtverwaltung kündigt verstärkte Kontrollen an

„Leider kommt es im gesamten Stadtgebiet immer wieder zu Beschwerden gegen Hundebesitzer, sodass das Ordnungsamt Bußgeldverfahren einleiten muss“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung.

Dabei gehe es in erster Linie darum, dass durch Hunde verursachte Verunreinigungen nicht beseitigt wurden oder dass Hunde unangeleint unterwegs waren.

Hunde sind anzuleinen

Die Stadt Beverungen weist daher nochmals ausdrücklich auf die Regelungen in der ordnungsbehördlichen Verordnung hin und kündigt an entsprechenden Stellen verstärkt Kontrollen an.

Tierhalter sind in der Pflicht

Nach der ordnungsbehördlichen Verordnung dürfen Hunde auf Verkehrsflächen und in Anlagen nur angeleint geführt werden. Ferner müssen Tierhalter dafür sorgen, dass ihre Tiere keine Personen gefährden, ängstigen oder schädigen, Sachen nicht beschädigen und Verkehrsflächen und Anlagen nicht beschmutzen. Die von Tieren auf Verkehrsflächen und in Anlagen verursachten Verunreinigungen sind von den Personen, die die Tiere mit sich führen, unverzüglich zu beseitigen.

Ordnungswidrigkeit wird mit Bußgeld geahndet

Die Nichtbeachtung dieser Regelung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften sind weitere Kontrollen vorgesehen.