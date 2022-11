Alkohol und Drogen: Mann (21) flüchtet nach Unfall und zieht Ölspur hinter sich her

Ein Autofahrer (21) hat in einer Kurve bei Beverungen-Jakobsberg unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Dass er durch den Aufprall ein Kennzeichen verlor und eine Ölspur hinter sich herzog, hatte er offenbar nicht bemerkt. Doch damit nicht genug: Als er sich später selbst der Polizei stellte, blieb dieser sein Alkohol- und Drogenkonsum nicht verborgen - der Führerschein ist erstmal weg.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch gegen 16.20 Uhr auf der L838 zwischen der Ortschaft Jakobsberg und Beverungen ereignet. „Der aus Hofgeismar stammende 21-Jährige war in Richtung Beverungen unterwegs, hatte sein Fahrzeug offenbar noch kurz vor der Kurve beschleunigt und war dann im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte er zwei Leitpfosten und zwei Hinweistafeln, wobei eine Tafel samt Betonfuß aus dem Boden gerissen wurde“, so Polizeisprecher Edison Buch.

Obwohl er durch den Unfall den Unterboden seines Autos beschädigt hatte, setzte er anschließend seine Fahrt fort. Dadurch verursachte er zunächst eine längere Ölspur, die sich im Einmündungsbereich zur B241 allmählich verflüchtigte. Im Stadtgebiet von Beverungen musste er das Auto schließlich stehen lassen, wegen des verlorenen Öls hatte der Motor gestreikt.

Führerschein ist weg

Unterdessen nahm die Polizei bereits ihre Ermittlungen an der Unfallstelle und der Anschrift des Fahrzeughalters auf. Nach einiger Zeit meldete sich dann der Unfallverursacher aus eigenen Stücken bei der Polizei und räumte seine Unfallbeteiligung ein. Da er im Gespräch mit den Beamten noch spürbar unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwalt wurde zudem der Führerschein sichergestellt.

Zur Beseitigung der Ölspur musste neben der Feuerwehr eine Spezialfirma aus dem Kreis Gütersloh hinzugezogen werden. Angesichts der anfallenden Arbeiten war die Strecke für acht Stunden voll gesperrt. „Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Die Kosten für die Reinigungsarbeiten sind hierbei nicht eingeschlossen“, so Buch.