Alpakas heißen Yurak und Suyana

Die Neuzugänge im Tierpark Sababurg, zwei Alpakas, sind auf die Namen Yurak und Suyana getauft worden. An dem Voting haben sich 5100 Tierpark-Fans beteiligt.

Wie berichtet,, hatte der Tierpark einen Namenswettbewerb ausgerufen. Und mehr als 1000 Emails und Briefe mit Namensvorschlägen von Kindern, Erwachsenen, Schulklassen und vielen weiteren Alpaka-Fans haben die Tierparkleitung erreicht.

„Süße Tiernamen, altdeutsche Namen, peruanische Namen, nordische Namen, märchenhafte Namen – die Vielfalt der Einsendungen war überwältigend“, schreibt Karl Görnhardt in einer Pressemitteilung.

5100 Tierpark-Fans beteiligen sich am Voting

Aus den vielen Einsendungen hatte die Tierpark-Jury die fünf Top-Namensvorschläge Yurak und Suyana, Carlos und Lotta, Franz und Alma, Horst und Anneliese sowie Henner und Lisbeth ausgewählt und um finale Abstimmung gebeten, an der sich schließlich 5.100 Tierparkfans beteiligt haben.

Uwe Pietsch, Betriebsleiter der Eigenbetriebe des Landkreises Kassel, bedankte sich bei allen Teilnehmern und zeigte sich total gerührt: „Wir sind überwältigt von dieser unglaublichen Resonanz und den vielen Alpaka-Fans, die sich genauso wie wir tierisch über die beiden Neuankömmlinge freuen.“ In der peruanischen Quechua-Sprache bedeutet Yurak „weiß“ und Suyana „Hoffnung“. Insgesamt entfielen auf diese Namen 23 Prozent der abgegeben Votings, gefolgt von Carlos und Lotta mit 21 Prozent, Franz und Alma mit ebenfalls 21 Prozent, Horst und Anneliese mit 20 Prozent und Henner und Lisbeth mit 15 Prozent.

20 Gewinner erhalten Freikarten

Aus den Einsendungen wurden per Losentscheid 20 Gewinner gezogen, welche jeweils eine Freikarte für den nächsten Eintritt in den Tierpark Sababurg und jeweils einen Gutschein für einen Burger am Imbiss des Tierparks erhalten. Sie werden auf dem Postweg benachrichtigt.

Die glückliche Gewinnerin des Hauptgewinns ist Carolina Clobes aus Fritzlar. Sie erhielt einen Gutschein für einen Tag Tierpfleger sein im Tierpark Sababurg, eine gemeinsame Parkbahnfahrt, Tierfutter und einen Gutschein für Essen im Gasthaus „Zum Thiergarten“ für zwei Erwachsene und deren Kinder.