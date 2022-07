Ampel beschädigt: Unfallflucht in Beverungen

Ein hoher Sachschaden ist am Mittwoch in Beverungen an einer Ampel entstanden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen wegen einer Unfallflucht.

Am Mittwoch wurde gegen 22 Uhr eine starke Beschädigung an einer Ampel im Bereich Dalhauser Straße/Ecke Hersteller Straße festgestellt, teilt die Polizei mit. "Die Spuren deuten darauf hin, dass ein unbekanntes Fahrzeug stadtauswärts auf der B83 unterwegs war und nach rechts auf die Dalhauser Straße abbog. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der am Fahrbahnrand befindlichen Ampel. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen Lastwagen oder ein ähnlich hohes Fahrzeug", heißt es weiter. Der Schaden an der Ampel wird von der Polizei auf mehr als 1000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.