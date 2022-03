Angehörige nennen Mann aus Beverungen einen "liebevollen Vater"

„Ein liebevoller Vater“, „alles ganz normal“, „sehr gutes Verhältnis“. Das sagen Angehörige über den 51-Jährigen aus Beverungen, der in Paderborn vor Gericht steht, weil er seine minderjährige Tochter vergewaltigt haben soll.

Es ist ein Prozess der Gegensätze: Die Tochter erhebt schwerste Vorwürfe, der Vater streitet alles ab. Aus Zeugenaussagen ein Bild zu gewinnen, erweist sich für die Jugendkammer als schwierig.

Wie berichtet, soll der Beverunger seine eigene Tochter sexuell schwer missbraucht haben, als sie elf Jahre alt war: Die mutmaßliche Tat von 2016 kam erst vor knapp zwei Jahren ans Licht, die Mutter des Mädchens erstattete Anzeige. Der Vater soll demnach das Kind quasi als Züchtigungsmaßnahme vergewaltigt haben, nachdem es ihm wegen eines befürchteten gewalttätigen Übergriffs mit einem Messer gedroht habe.

Dritter Verhandlungstag

Am dritten Prozesstag hörte die 5. große Jugendkammer Eltern und Geschwister des Angeklagten – um zu erfahren, wie das Verhältnis des 51-Jährigen zu den nach der Trennung vor vielen Jahren bei der Mutter lebenden Töchtern war und ob er für handgreifliche Erziehungsmethoden bekannt sei. Das Bild, das dabei entstand: Der Beverunger genießt das Vertrauen seiner Familie, von Übergriffen weiß niemand etwas. An ihm sei nichts auszusetzen, er sei liebevoll im Umgang mit seinen Kindern gewesen, betonte ein Schwager, der in der Anzeige lediglich einen „Rachefeldzug“ der Ex-Frau und Kindesmutter vermutet. Auch zwei Schwestern des 51-Jährigen konnten nichts berichten, was die Vorwürfe der Anklage hätten bestätigen können.

Im Gegenteil: Dass die Tat nach einer Geburtstagsfeier des Angeklagten 2016 geschehen sei, könne nicht sein, sagte die eine Schwester – sie backe immer die Torten für die Geburtstage der vielköpfigen Familie, und in dem Jahr habe sie keine Torten gemacht. Es sei gar nicht gefeiert worden, weil ein Enkelkind der jetzigen Ehefrau des Angeklagten kurz vorher gestorben sei, „das hat alle sehr mitgenommen“. Die Mutter des 51-Jährigen legte der Kammer ein Heft vor, in dem beide Töchter Bilder und Zeichnungen gesammelt hatten, die ein harmonisches Familienleben zeigten – auch bei den Besuchskontakten mit dem Vater, bis Ende 2016. Der Vater des 51-Jährigen machte von seinem Schweigerecht Gebrauch, ebenso die dritte Schwester des Angeklagten. Diese, so hatte die Ex-Frau des Beverungers vor Gericht geschildert, habe ihr berichtet, vom Bruder als Kind sexuell missbraucht worden zu sein.

Söhne berichten von Konflikten

Zwei Stiefsöhne des Angeklagten berichteten zwar von Konflikten in der Zeit, als sie noch mit Mutter und Stiefvater zusammengelebt hatten, jedoch nicht von Handgreiflichkeiten. „Er ist mal ein bisschen lauter geworden“, sagte der 19-Jährige Sohn der Ehefrau, aber das sei gewesen, wenn beide Mist gebaut hätten – was öfter vorgekommen sei. Die Mutter habe ihnen so etwas auch nicht durchgehen lassen: Sie habe sogar beide bei der Polizei angezeigt, weil sie etwas verbrochen hatten.

Auf die Frage von Verteidiger Franz Zacharias, wie denn seine Mutter wohl reagiert hätte, wenn sie – wie in der Anklage geschildert – ihren Mann dabei überrascht hätte, wie er sein Tochter vergewaltigt, antwortete der 19-Jährige: „Sie hätte ihn abgelattet und noch an dem Tag die Polizei eingeschaltet. Und dann hätte sie sofort die Beziehung beendet.“ Der Prozess wird Ende März fortgesetzt. Bis dahin will die Kammer die Eindrücke sacken lassen, wie Vorsitzende Richterin Nicole Klein sagte.