Ansgar Hundt übernimmt Löschgruppe Amelunxen

Rode war seit 1989 als Stellvertreter und seit 2009 an der Spitze der Löschgruppe tätig. Doch für ihn geht es noch nicht in die Ehrenabteilung, Rode steht auch weiterhin aktiv zur Stelle, wenn die Feuerwehr ruft.

Auch die beiden Stellvertreter Jan Nolte und Benedikt Knipping geben die Ämter ab. In Amelunxen hat man bereits im Dezember die Mannschaft über den Fortgang befragt und Ansgar Hundt als Löschgruppenführer und Sebastian Hundt als stellvertretenden Löschgruppenführer bestimmt.

Neues Feuerwehrgerätehaus

Nicht nur personell war das Jahr 2022 kein ruhiges für die Amelunxer Feuerwehrleute. Die Stadt Beverungen baut für die Löschgruppe eine neue Unterkunft an der Wehrdener Straße. So konnten in 2022 Spatenstich und Richtfest gefeiert werden. Weit fortgeschritten sind die Arbeiten bis jetzt, sodass man mit einer Fertigstellung im Sommer dieses Jahres rechnet.

Der Einsatzdienst forderte Amelunxen insgesamt 44 Mal. Das ist eine stolze Zahl und spiegelt die Entwicklung der Gesamteinsatzzahlen der Feuerwehr Beverungen wider, die mit 243 Einsätzen sage und schreibe 61 Prozent mehr Einsätze als im Vorjahr leisten musste.

Ansgar Hundt jetzt Hauptbrandmeister

Auf der erfreulichen Habenseite sind die Beförderungen zu verzeichnen, die Sebastian Ewen als kommissarischer Leiter der Feuerwehr aussprechen konnte. So wurde Michael Schrick zum Hauptfeuerwehrmann befördert und Jannis Göke nach bestandenem Truppführerlehrgang zum Unterbrandmeister. Ansgar Hundt wurde zum Hauptbrandmeister und Benedikt Knipping zum Brandinspektor befördert.

Im Sommer soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Amelunxen bezugsfertig sein. Foto: Alexandra Rüther

So hofft man in Amelunxen jetzt auf ein coronafreies und einsatzarmes 2023, um die anstehenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der Fertigstellung des neuen Gerätehauses meistern zu können und dann, vermutlich im Herbst, eine angemessene Einweihungsfeier zu begehen.