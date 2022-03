Erst Christian Haase als heimischer Bundestagsabgeordneter, jetzt Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm und Dirk Wilhelm als Vorsitzender der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck: Sie alle sind enttäuscht von den Antworten aus dem Bundesumweltministerium auf die kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Sachen Logistikzentrum Schacht Konrad in Würgassen.

„Mangelndes Interesse an den vielfach benannten Defiziten der Standortherleitung durch die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) und den vielfältigen Standortmängeln in Würgassen“, erkennt Dirk Wilhelm und verweist auf drei Folienpakete zum Faktencheck, die die BI zusammengestellt und unter anderem der Bundesumweltministerin Steffi Lemke übermittelt habe. Sie sind unter www.atomfreies-dle.de/fakten öffentlich zugänglich.

Das Vorgehen der BGZ wird zu unkritisch gesehen

Das Bundesumweltministerium zeige sich mit den aktuellen Antworten, anders als die ehemaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin und Klaus Töpfer, zudem wenig kritisch gegenüber dem Vorgehen der BGZ. „Während Herr Trittin ein ‚Vorgehen mit der Brechstange‘ seitens der Bundesgesellschaft monierte und den Standort Würgassen allein aufgrund seiner schlechten Verkehrsanbindung und den Hochwassergefahren öffentlich ‚für tot‘ erklärt hatte, forderte Herr Töpfer das Verfahren auf null zurückzusetzen und sprach von zerstörtem Vertrauen, welches zurückgewonnen werden müsse“, erinnert Dirk Wilhelm. „Diesen Einschätzungen nicht zu folgen, lässt bestenfalls Unkenntnis vermuten“, fährt er fort.

Auch Ministerin Lemke hält am Bereitstellungslager fest

Nach der Bundestagswahl war vor Ort die Hoffnung groß, dass in einem von einer Grünen-Ministerin geführten Umweltministerium das Thema Bereitstellungslager neu bewertet würde. „Die Antwort zeigt aber leider in aller Deutlichkeit, dass im Bundesumweltministerium auch nach Übernahme von Frau Lemke als Ministerin am zentralen Bereitstellungslager festgehalten wird“, konstatiert Bürgermeister Hubertus Grimm.

Auch der Standort Würgassen werde nicht in Frage gestellt, die Planungen unbeirrt fortgesetzt. „Dabei gibt es keine schlüssigen Antworten darauf, ob Würgassen nach den Vorgaben der Entsorgungskommission geeignet ist, wie man die mit dem Standort verbundenen Probleme (mangelnde Verkehrsanbindung, Geologie, Hochwasserschutz) und vor allem den Widerspruch zum Regionalplan lösen will“, erklärt er. „Dabei wäre gerade das von Niedersachsen und in NRW in Auftrag gegebene Logistikgutachten wichtig, dem man sich seitens des Ministeriums hätte anschließen können. Doch auch hier leider eine abwehrende Haltung“, führt der Bürgermeister weiter aus. Und auch bezüglich einer fehlenden Einbeziehung der Bevölkerung und mangelnde Transparenz im Auswahlverfahren werde gebetsmühlenartig auf frühere Beschlüsse verwiesen.

„Alles in allem ist die Antwort ernüchternd“, sagt Grimm. Zwar werde noch am Rande darauf verwiesen, dass sich die „Hausleitung ein eigenes Bild“ vom Auswahlprozess mache, das gebe aber nur wenig Hoffnung. Grimm: „Auf mein Schreiben an die neue Ministerin und dem damit verbundenen Gesprächsangebot habe ich bisher auch nur eine kurze Bestätigungsmail aus dem Büro des zuständigen Staatssekretärs erhalten.“

Die Menschen haben ein Recht auf Transparenz

Die Errichtung und der Betrieb des Zentralen Bereitstellungslagers/Logistikzentrums werde die betroffene Region über Jahrzehnte prägen und Risiken zentralisieren. „Allein von daher haben die Menschen ein Recht auf ein qualifiziertes und transparentes Standortauswahlverfahren unter vollständiger Berücksichtigung der Unterlagen der Entsorgungskommission und des Bundesamtes für Strahlenschutz – ohne Wenn und Aber“, betont Dirk Wilhelm.

Auch könne ein bevorstehendes Genehmigungsverfahren den bis dato ausgebliebenen qualifizierten Standortvergleich nicht ersetzen. „Selbst wenn dargelegt würde, dass Würgassen für das Vorhaben geeignet ist, bliebe man eine Antwort auf die Frage, ob es sicherer und umweltverträglicher ginge, schuldig“, so Wilhelm weiter. Er betont zudem, dass man sich mit Würgassen gerne einem angemessenen Standortauswahlverfahren auf Basis bestehender Unterlagen stelle.