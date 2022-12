Arno Baumann und Hubertus Nostitz erhalten Ehrenamtspreis der Stadt Beverungen

Seit 20 Jahren vergibt die Stadt Beverungen den Ehrenamtspreis. Die Liste der Geehrten ist ein „Who is Who“ von engagierten Persönlichkeiten und Institutionen aus der Stadt. Jetzt stehen zwei neue Namen auf dieser Liste. Arno Baumann und Hubertus Nostitz sind die Ehrenamtspreisträger 2022.

„All diesen Geehrten ist eines gemeinsam“, schickte Bürgermeister Hubertus Grimm der Preisverleihung vorweg: „Sie haben das nicht für einen materiellen Wert getan. Ihnen ging es darum, anderen zu helfen, für andere da zu sein, Aufgaben zu übernehmen, damit ihr Verein, damit ihre Organisation funktioniert und ein Angebot für Menschen in unserer Stadt unterbreiten kann.“ Ihr Lohn sei das Lächeln der Menschen, denen sie geholfen haben, ein kurzes Dankeschön, wenn ein Projekt gelungen sei, eine Ehrennadel oder eine Urkunde des Vereins oder Verbandes, der die Zufriedenheit ausdrücke. Dazu sei der Ehrenamtspreis eine wunderbare Ergänzung, die eben diese Menschen in besonderer Weise in den Fokus der Öffentlichkeit rücke und sie als Vorbilder nach vorne stelle.