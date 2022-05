Atomlager in Würgassen steht in Berlin weiter im Fokus

Beverungen-Würgassen

„Wir wischen die Entscheidung hier jetzt nicht vom Tisch.“ Mit dieser klaren Ansage hat sich am Dienstagabend Stefan Tidow, Staatssekretär im Bundesumweltministerium in Berlin, zum Zentralen Bereitstellungslager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll in Würgassen positioniert.

Von Harald Iding