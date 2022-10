Atommülllager Würgassen: Minister Laumann ermutigt Akteure in Beverungen, am Ball zu bleiben

Beverungen

Im ersten Quartal 2023 will die Entsorgungskommission des Bundes das Logistikgutachten des TÜV Nord zum in Würgassen geplanten Zentralen Bereitstellungslager geprüft haben. Diese Nachricht aus dem Bundesumweltministerium überbrachte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann in Beverungen. Zugleich machte er den Akteuren vor Ort Mut, in ihrem Widerstand am Ball zu bleiben.

Alexandra Rüther