Hilfe aus Beverungen kommt in Äthiopien an

Schon seit 20 Jahren wird das Kinderdorf Awassa in Südäthiopien vom Verein Dritte Welt und Umwelt unterstützt. Neben dem Beverunger Förderverein tragen auch die Fördervereine aus Freiburg und Chicago dazu bei, 550 Menschen wichtige Hilfe für ihr eigenes Leben in ihrer Heimat zuteil werden zu lassen.

Mitglieder des Beverunger Vereins waren jetzt einmal mehr vor Ort, um zu sehen, wie die Mittel der Sponsoren verwendet werden. Reiner Kempe (1. Vorsitzender), Corina Warnecke-Kempe, Lars Scholand und Falko Schormann haben das Kinderdorf Awassa besucht. Die Reisekosten wurden von den Teilnehmern selbst bezahlt und sind nicht zulasten der Spendengelder gegangen.

Kleidung, Hosen, T-Shirts und Pullover für die Kinder, dazu viele Schuhe hatten die Beverunger im Gepäck. Außerdem viele Medikamente, um die Apotheke im Kinderdorf wieder aufzufüllen.„ Auch in Äthiopien sind die Medikamente in den letzten beiden Jahren sehr teuer geworden und teilweise schwer oder gar nicht erhältlich“, weiß Reiner Kempe. Für ein 11-jähriges Mädchen wurde ein Rollstuhl mitgenommen – gespendet vom Sanitätshaus Rakers aus Beverungen.

Lars Scholand (Hörgeräteakustiker aus Borgentreich) hat gebrauchte und neue Hörgeräte mitgenommen und diese für Kinder und Erwachsene angepasst, die unter Hörproblemen zu leiden haben Foto: Reiner Kempe

Lars Scholand, Hörgeräteakustiker aus Borgentreich, hat gebrauchte und neue Hörgeräte mitgenommen und diese für Kinder und Erwachsene angepasst, die unter Hörproblemen zu leiden haben. Mehr als 600 Menschen wurden untersucht und über 200 Hörgeräte konnten bedürftigen Erwachsenen und Kindern mitgegeben werden, dazu jeweils Batterien für sechs Monate. „Die Gesundheitsversorgung in Äthiopien ist ungleich schlechter als in Deutschland: viele Menschen haben für einen Arzt oder ein Hörgerät schlicht kein Geld. Und so war es für viele Menschen ein Segen, dass sie mit neuen oder gebrauchten Hörgeräten wieder hören oder besser hören können“, erklärt Kempe.

Er weiß: Die Corona-Pandemie hat auch in Awassa zu deutlichen Einschränkungen geführt. Dennoch sei das Kinderdorf trotz der vielfältigen Einschränkungen bisher recht gut und ohne weitere Probleme durch diese schwere Zeit gekommen. „Da es in Äthiopien wärmer ist als in Deutschland, verbreiten sich die Viren dort nicht so stark. Mittlerweile ist der Corona-Virus dort deutlich zurückgegangen.“

Lebesmittel und Medikamente extrem teuer

Problematischer seien die Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine, die täglich spürbar seien. Die weiter gestiegenen Lebensmittelpreise und das knappere Angebot an Lebensmitteln schränkten die Versorgung mit dem Notwendigsten ein. „Einige Lebensmittel haben sich um bis zu 50 Prozent verteuert, andere Lebensmittel kosten heute doppelt oder dreimal so viel wie vor der Pandemie. Und auch die Preise für Medikamente sind deutlich angestiegen, während gleichzeitig die Löhne nur mäßig angehoben wurden. Wie die Menschen dort mit diesem Spagat umgehen können und müssen, verstehen wir selber nicht.“ Der Wechselkurs der äthiopischen Währung habe in den vergangenen drei Jahren mehr als 65 Prozent seines Wertes eingebüßt. So eine schlimme Inflation habe es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. „Was das tatsächlich für das tägliche Leben bedeutet, lässt sich für uns nur schwer begreifen. Betroffen macht schon, dass manche Menschen nicht mal mehr so viel Geld zur Verfügung haben, um sich genügend Lebensmittel zu kaufen.“

Die Teilnehmer der Reise konnten sich davon überzeugen, dass die Geldmittel aus Beverungen und Umgebung dort ankommen, wo sie ankommen sollen. „Das Geld ist gut angelegt in Entwicklung und Berufsausbildung äthiopischer Kinder und Jugendlicher“, so der Verein.

90 Waisenkinder leben im Dorf

Das Projekt in Awassa besteht zum einen aus dem eigentlichen Kinderdorf, in dem rund 90 Waisenkinder ein Zuhause und eine Heimat gefunden haben. Die Kinder besuchen die Schule und werden bis zum Ende ihrer Berufsausbildung begleitet. Neben dem Kinderdorf wird eine Berufsausbildung für junge Frauen und Männer angeboten. Zum Dritten werden unverheiratete junge Mütter mit ihren Kindern, ältere Menschen und Behinderte aus den Mitteln des Kinderdorfes unterstützt und erhalten neben Nahrungsmitteln und Geldzuwendungen auch weitere Unterstützung durch die Sozialarbeiter des Kinderdorfes. Insgesamt erhalten also 550 Menschen eine Unterstützung, die sonst nicht möglich wäre. „Dies ist nicht nur den vielen Sponsoren zu verdanken, sondern auch dem Leiter des Kinderdorfes Ato Girma Melesse und seinen Mitarbeitern, die sich seit vielen Jahren um die Kinder des Kinderdorfes und die Menschen in Südäthiopien kümmern“, betont Reiner Kempe.

Äthiopien mit etwa 120 Millionen Einwohnern gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Es gibt über 80 ethnische Gruppen, die das politische und soziale Leben mitbestimmen. Daher ist die Führung des gesamten Landes eine schwierige Aufgabe. Aufgrund eines Waffenstillstandes ruht derzeit der kriegerische Konflikt mit den Tigray im Norden des Landes.

Weitere Sponsoren sind willkommen

Ziel des Vereins Dritte Welt und Umwelt ist es, jungen Menschen in Äthiopien Bildung und einen Beruf zu geben, damit sie die Möglichkeit haben, sich dort in ihrer Heimat ein eigenes Leben aufbauen zu können. „Weitere Sponsoren sind für das Projekt gern willkommen“, betont der Verein und verweist auf das Spendenkonto: Dritte Welt und Umwelt e. V., Beverungen, Konto DE36 4726 0121 0111 1220 00 bei der Verbund Volksbank OWL eG.

Ausführliche Informationen auch auf www.kinderdorf-awassa.org