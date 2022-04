Aus der Anstalt nach Beverungen

Kabarettabend mit Max Uthoff am 30. April in der Stadthalle

Auf Einladung der Kulturgemeinschaft gastiert Max Uthoff am Samstag, 30. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Beverungen. Natürlich gäbe es an diesem Abend auch anderes zu tun: „Wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen wollen, schalten Sie den Fernseher an. Wenn Sie die Sehnsucht nach Wahrnehmung plagt und Sie gerne auf ihre Funktion als Konsument reduziert werden, rein ins Netz mit Ihnen. Wenn Sie grundsätzlichen Zweifel an den Entscheidungen ihres Lebens verspüren wollen, schauen Sie doch einfach mal, wer da neben Ihnen im Bett liegt“, soweit die Vorschläge des Kabarettisten. Er bietet jedoch auch Alternativen an: „Sie verbringen einen Abend mit Max Uthoff, der Ihnen alle diese Gefühle auf einmal verschafft.“

Karten gibt es im Kulturbüro Beverungen, Telefon 05273/392223, und in allen Vorverkaufsstellen. Die Kulturgemeinschaft weist darauf hin, dass durchgängig Maskenpflicht besteht.