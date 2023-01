Aus syrischen Flüchtlingen werden in Beverungen deutsche Staatsbürgerinnen

Wer als anerkannter Flüchtling in Deutschland lebt, kann normalerweise nach acht Jahren den Antrag auf Einbürgerung stellen. Safaa al Sabsabi und ihren Töchtern gelang das schon nach sechs Jahren – weil sie in dieser Zeit enorm viel erreicht haben. Sham ist 18 und macht im nächsten Jahr Abitur, Sadeel ist 21 und studiert in Saarbrücken Pharmazie, Safaa ist 43 und arbeitet als Sport- und Aushilfslehrerin an der Sekundarschule in Höxter. Sie sind sich sicher: Wären sie in einer Großstadt angekommen statt im ländlichen Beverungen, wäre das mit der deutschen Sprache und der Integration nicht so schnell gegangen. Andere Träume dagegen mussten sie aufgeben.

