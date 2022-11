Automatiktür stoppt in Beverungen flüchtenden Ladendieb

Eine langsam öffnende Automatiktür eines Supermarktes wurde einem 21-jährigen Ladendieb in Beverungen zum Verhängnis.

Der Ladendieb hatte am Dienstag, 15. November, Tabakwaren in eine Tasche gesteckt und wollte gegen 18.35 Uhr den Lebensmittelmarkt in Beverungen verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als er von einem Mitarbeiter im Kassenbereich darauf angesprochen wurde, nahm der junge Mann Reißaus und wollte aus dem Geschäft flüchten.

Allerdings rechnete er nicht mit der gemächlichen Öffnungsgeschwindigkeit der Eingangstür. So prallte er in seinem Lauf gegen die noch geschlossene Tür und stürzte zu Boden. Der Supermarktmitarbeiter konnte ihn daraufhin fassen. Der Ladendieb widersetzte sich ihm und versuchte noch, sich loszureißen.

Erst mithilfe eines aufmerksamen Zeugens, der dem Angestellten zur Hilfe kam, konnte der Dieb beruhigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls