Award-Jury lobt Rundum-Paket des OBS mit „Kita“

Die Gewinner des „Helga! Festival Awards 2022“ stehen fest: In der Kategorie „Wohligstes Gewerkel“ hat das Beverunger Festival „Orange Blossom Special“ (OBS) die Jury überzeugen und sich an die Spitze der Wettbewerbsteilnehmer setzen können.

Freude nach Verleihung: "Orange Blossom Special" gewinnt beim „Helga!-Festival“ in der Kategorie „Wohligstes Gewerkel“

OBS-Chef Rembert Stiewe aus Beverungen (zweite Reihe, 5. von rechts) freut sich auf der Bühne in Hamburg mit den anderen Geehrten über die Auszeichnung.

Schon im Vorfeld war das OBS in der Kategorie „Bestes Festival 2022“ unter die fünf Besten gewählt worden. Übrigens: Damit alle – die Großen und die Kleinen – eine faire Chance hatten, wurden die Stimmen pro Festival jeweils im Verhältnis zur Festivalgröße und im Verhältnis zu allen abgegebenen Stimmen gezählt. So stand das OBS mit seinen rund 2800 Fans vor der Bühne in diesem Jahr direkt mit Größen wie dem „Open Flair Festival“ (mehr als 25.000 Besucher) und „Summer Breeze“ im Finale.