Barock bringt AC/DC-Sound in die Stadthalle Beverungen

Konzert am 25. Februar – Jigsaw als Vorband

Beverungen

Barock steht am Samstag, 25. Februar, auf der Bühne der Stadthalle Beverungen. Los geht es um 20 Uhr. Wer „Highway to Hell“ oder „T.N.T.“, „Thunderstruck“, „Hells Bells“, „Back in Black“ und weitere Kracher aus der Aussie-Schmiede authentisch live erleben möchte, für den ist Barock alternativlos.