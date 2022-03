Barockhafen wird Feiermeile

Eine Woche nach Ostern lockt der E-Mobilitätssalon mit Informationen rund um das Thema E-Mobilität. Autos, Fahrräder und Scooter können zum Teil Probe gefahren werden und Informationsstände runden das Thema ab.

Bildermarkt vor dem Weinhaus

Traditionell zum 1. Mai findet der Bildermarkt vor und im Weinhaus Römer statt. „Am neugestalteten Hafenplatz genießen die Gäste das Montmartre-Gefühl in Hessens französischster Stadt“ freut sich Organisatorin Dorothe Römer. Ein Gläschen Frühlingswein, eine Boulepartie und Livemusik ab 14 Uhr erwarten die Besucher. Wer seine Kunst beim Bildermarkt ausstellen möchte, kann sich beim Weinhaus anmelden (pinot@weinhandlung-roemer.de).

Zum Geburtstagsfest des Barockhafens ist auch ein Kunsthandwerkermarkt geplant. Foto: Bad Karlshafen GmbH

Geburstag des Barockhafens

Am 21. und 22. Mai soll dann der Geburtstag des Barockhafens gefeiert werden. Seit der offiziellen Eröffnung in 2019 waren Feste nicht mehr möglich, deshalb freut man sich bei der Bad Karlshafen GmbH umso mehr, dass die momentanen Entwicklungen in diesem Jahr ein Fest erlauben. Neben einem Programm mit Livemusik und Angeboten für Kinder ist auch ein Kunsthandwerkermarkt geplant. Dieser findet in Abstimmung mit den Organisatoren des regelmäßig stattfindenden Marktes statt. Wer darüber hinaus interessiert ist, kann sich bei der Bad Karlshafen GmbH melden, Email: marketing@badkarlshafengmbh.de).

Hafenbeleuchtung am Pfingstwochenende

Auch die Freiwillige Feuerwehr steckt bereits in der Vorbereitung für die traditionelle Hafenbeleuchtung, die wie immer am Pfingstwochenende stattfinden soll. Seit neun Jahren wird die Hafenbeleuchtung durch den Nachtflohmarkt ergänzt, zu dem sich Trödler per Mail an flohmarkt@feuerwehr-bad-karlshafen.de anmelden können.