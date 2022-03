Bauernfamilie in Tietelsen steht vor großen Problemen

Beverungen-Tietelsen

"Sprachlos und fassungslos.“ Mit diesen Worten kommentieren Gisbert und Lisa Waldeyer das Feuer, bei dem am frühen Sonntagmorgen 400 Strohballen an der Brakeler Straße in Tietelsen abbrannten. Der Brand, dessen Ursache noch nicht geklärt ist, stellt den Milchviehbetrieb nun vor erhebliche Probleme.

Von Meike Oblau