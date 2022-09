Baustart für die „Umkleide" der Beverunger „Batze“

Von oben hat man einen guten Blick auf die Baufläche. In „L-Form“ entsteht dort das neue Umkleidegebäude für das Bad in Beverungen. Der Rohbau soll im Frühjahr 2023 fertig sein.

Sie erfährt richtig viel Zuspruch. Durch das neue Millionenprojekt „Umkleidegebäude“ soll die „Batze“ noch mehr aufgewertet werden. Über 40.000 Badegäste kamen in der zurückliegenden Badesaison, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen. Aber in Beverungen weiß man mit Herausforderungen umzugehen. Und die Zusammenarbeit ist groß. So stellte der benachbarte Fußballverein „FC Blau-Weiß Weser“ Teile seines Gebäudes (Umkleiden, Duschen etc.) zur Verfügung, damit der Badebetrieb neben dem Weserstadion überhaupt angeboten werden konnte. Denn die alte „Umkleide“ wurde komplett abgerissen, um Platz für ein modernes Nachfolgegebäude – wieder in „L-Bauform“ – zu schaffen.