Baustellenbedingte Sperrung der B 241 in Dalhausen ist aufgehoben

Die Wartezeiten an den Ampeln auf der Unteren Hauptstraße im Korbmacherdorf, die den einspurig durch eine Baustelle laufenden Verkehr regelten, gehören der Vergangenheit an: Die Sperrung der B 241 in Dalhausen ist seit dem späten Freitagnachmittag aufgehoben.

Mitte Mai war die Baustelle auf dem Teilstück der Ortsdurchfahrt zwischen Immenweg und Hellweg in Dalhausen eingerichtet worden. Dort wurden in diesem Jahr in der Unteren Hauptstraße auf einer Länge von knapp 55 Metern beidseitig neue Trinkwasserleitungen für die Bewohner des Beverdorfs verlegt. In mehreren Bauabschnitten wird bis voraussichtlich 2027 so die gesamte Ortsdurchfahrt abgearbeitet.