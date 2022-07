Berufsinfobörse in der Pausenhalle

In Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro des Kreises Höxter und der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld hat die Sekundarschule Beverungen ihre erste Berufsinformationsbörse organisiert. Die Schüler konnten sich ein Bild von den Ausbildungsmöglichkeiten in der Region machen und wertvolle Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern knüpfen.

Premiere an der Sekundarschule im Dreiländereck Beverungen

„Mit 13 Betrieben sind wir heute auf dem Schulhof tatsächlich ausgebucht“, freute sich Annette Hennemann, Koordinatorin für die Studien- und Berufsorientierung (StuBo) der Sekundarschule, über die gute Resonanz. Das Wetter wollte nicht so recht mitspielen, so dass morgens kurzer Hand umgeplant und in die große Pausenhalle verlegt werden musste. Dies hatte zur Folge, dass der Andrang während der Pausen derart groß wurde, dass einige Interessenten der unteren Klassen abgewiesen werden mussten.

Organisatorische Hürden

Die zeitlich enge Folge zur Berufemesse in Beverungen begründete sich mit dem guten Ruf der Veranstaltung einerseits und dem seit Jahren ansteigenden branchenübergreifenden Fachkräftemangel andererseits. Viele Schüler des neunten Jahrganges hatten auf der Berufemesse schlicht zu wenig Zeit, um sich den großen Firmen der Region befassen zu können.

Das Angebot des Kreis Höxter und der IHK zur Schulhofaktion kurz vor den Sommerferien zeigte sowohl positive Aspekte, als auch ein paar organisatorische Hürden. So gelang es leider nicht, den Wünschen einzelner Arbeitgeber nachzukommen und einen Klassenraum für die Vorstellung ihrer Ausbildungsberufe vorzuhalten. Kurzfristig in die Pausenhalle umzuziehen und die festinstallierten Tische und Sitzecken zu nutzen wurde jedoch als sehr positiv beurteilt. „Die Räumlichkeit hebt den Messecharakter hervor“, sagte Nicolaus Tilly von der Kommunalen Koordinierung für Bildung und Integration. Für die Schüler der Klassen 9 herrschte Anwesenheitspflicht. Nach einem präzisen Zeitplan hatten die Lehrer mit ihren Klassen zu erscheinen, um so einen geordneten Ablauf zu gewährleisten.

Das angebotene Berufsspektrum war breit gefächert und an jedem Stand herrschte großer Andrang. Egal ob Flachglastechnologe, Technischer Produktdesigner, Verfahrensmechaniker, Metallbauer, Werkzeugmechaniker, Elektroniker, Chemikant, Sekretärin, Steuerfachangestellte, Industriekaufmann oder Sanitäter und Pfleger bei Polizei und Bundeswehr, die Schüler konnten sich über zahlreiche Berufsfelder informieren und im besten Fall gar ein Praktikum für die Sommerferien in die Wege leiten.

Nächste Berufemesse im September

Während sich die Jugendlichen um ihre berufliche Zukunft kümmerten, richtete Monika Grundke, Projektleiterin berufliche Bildung der IHK zu Bielefeld, den Blick schon in die Zukunft. „Die Vorbereitung für die nächste Börse im Kreis Höxter steht vor der Tür“, berichtete auch Nicolaus Tilly vom Bildungsbüro. Und was die Belegung der zahlenmäßig begrenzten Ausbildungsplätze Plätze angehe, fange „der frühe Vogel den Wurm“.

Was schon jetzt feststeht, ist das Datum der Step 1 Berufemesse im Kreis Höxter. Diese findet vom 8. bis 10. September auf dem Gelände des Kolping Berufsbildungswerkes Brakel statt.