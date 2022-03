Besondere Vorbilder für andere

Irmhild Pissors

Irmhild Pissors ist seit 30 Jahren Vorsitzende des Vereins zur Förderung deutsch-französischer Freundschaft mit Mers les Bains. Regelmäßig reisen die Beverunger nach Frankreich und empfangen den Gegenbesuch an der Weser. Nach der Corona-Pause soll das dieses Jahr wieder möglich werden. „Allein diese Partnerschaftstreffen erfordern einen hohen organisatorischen Aufwand und viel Koordinierung“, sagte Hubertus Grimm. Begonnen habe Irmhild Pissors ihr ehrenamtliches Engagement aber eigentlich im Wassersportverein in den 1980er Jahren. Hier hat sie Kinderturnen und Sport für Jugendliche organisiert. Überhaupt sei das „Kümmern um andere Menschen“ ein besonderes Anliegen Pissors. Ob bei Veranstaltungen im Seniorenhaus oder im Vorstand der Kfd – Irmhild Pissors sei immer unter den Organisatorinnen. Seit mehr als 30 Jahren leitet sie zudem eine Sportgruppe innerhalb der Frauengemeinschaft.

Außerdem ist sie ehrenamtliche Mitarbeiterin der Beverunger Bücherei, sie organisiert Leseförderprojekte in den Kitas und Grundschulen und gehört der Jury des Vorlesewettbewerbs an. Irmhild Pissors ist aber auch im Seniorennetz aktiv. „Der Tag der Generationen ist hierbei ein besonderes Aushängeschild und auf Menschen angewiesen, die in der Lage sind, solche Veranstaltungen zu organisieren. Ihr besonderes Organisationstalent wird auch hier sichtbar“, sagte der Bürgermeister, der zudem Pissors Engagement für Flüchtlinge einging.

So habe sie zu den ersten gehört, die 2015 in Beverungen aktiv geworden seien. „Sie gehörten zu den Gründungsmitgliedern des Asylvereins, haben selbst Flüchtlinge in den schwierigen Anfangszeiten betreut und haben nicht zuletzt dafür gesorgt, dass das Flüchtlingscafé als erste Anlaufstelle für diese Menschen diente. Denn Sie haben uneigennützig in Ihrem früheren Haus in der Burgstraße Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt“, erinnerte der Bürgermeister und dankte Irmhild Pissors für ihr außergewöhnliches Engagement.

Heinz Hartung

Heinz Hartung lebt seit 1988 in Beverungen. „Hier hast Du durch Deine unkomplizierte Art schnell Fuß gefasst und wurdest schnell bekannt“, sagte Grimm. Einerseits durch seine Tätigkeit als Hausmeister im Gymnasium, andererseits aber auch durch sein ehrenamtliches Engagement. Im VfB Beverungen habe sich Hartung schnell etabliert und sei zu einer „unverzichtbaren Stütze“ des Ehrenamtes geworden – als Betreuer verschiedener Jugendmannschaften, als Jugendobmann und im Vorstand. „Als 2005 das Vereinsheim im Beverstadion errichtet wurde, gehörtest Du zu den großen Aktivposten bei den notwendigen Arbeiten, die in Eigenleistung erbracht wurden“, erinnerte der Bürgermeister auch daran, dass Hartung sich auch hier als Hausmeister für dieses Gebäude verantwortlich gefühlt und damit einen erheblichen Beitrag zur Erhaltung des Gebäudes geleistet habe.

„So kommen über zwei Jahrzehnte ehrenamtlichen Engagements für den VfB Beverungen beziehungsweise den Nachfolgeverein FC Blau-Weiß Weser zusammen. In dieser Zeit hast Du es nicht nur verstanden, die notwendigen Arbeiten anzugehen, sondern hast Dir auch viel Respekt und Bewunderung bei den jüngeren Sportlerinnen und Sportlern erarbeitet.“

Werner Vössing

Als gebürtiger Jakobsberger lag es Werner Vössing stets am Herzen, sein Heimatdorf zu gestalten und zu pflegen. Jahrelange Vorstandsarbeit im Sportschützenverein, sein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr und seine Mitwirkung bei den größeren Dorfprojekten – Bau des Schießstandes, Restaurierung des Wasserhochbehälters – erwähnte Grimm. Ganz besonders zu erwähnen sei aber Vössings Engagement für den Kreuzweg in Jakobsweg. „Mit dem Kreuzweg wurde die alte Wallfahrtstradition aufgenommen, die insbesondere die Jakobspilger in das Höhendorf gebracht haben und dabei auch dafür sorgten, dass aus Haddenberg Jakobsberg wurde“, erklärte der Bürgermeister. Der Kreuzweg sei heute nicht nur für die Jakobsberger ein wichtiger Ort bei christlichen Feiern, sondern vor allen Dingen auch ein touristischer Anziehungspunkt. Seit mehr als 20 Jahren helfe Vössing, diesen Kreuzweg zu pflegen. Vor allem die Restauration der Trockenmauer liege dabei in seiner Hand. „Sie gehören zu den besonderen Aktivposten in Jakobsberg und haben sich durch Ihr jahrzehntelanges Engagement den Ehrenamtspreis der Stadt Beverungen in besonderer Weise verdient.“

Vanessa und Klaus Siebeneicher

Der Sonderpreis im Rahmen der Ehrenamtspreisvergabe geht an Vanessa und Klaus Siebeneicher für ihren besonderen Einsatz im Rahmen der Flutkatastrophe im Ahrtal. Innerhalb weniger Tage hatten Vanessa und Klaus Siebeneicher einen Hilfskonvoi aus Beverungen organisiert und koordiniert. Eine Kolonne von insgesamt mehr als 60 Freiwilligen haben die beiden mobilisiert und zusammen mit schwerem Gerät und Baumaterialien aus der eigenen Firma in das Ahrtal gebracht. „16 bis 18 Stunden pro Tag haben Sie im Schweiße Ihres Angesichtes geschuftet und den Menschen vor Ort eine erste neue Perspektive gegeben“, so Hubertus Grimm. Einmal mehr habe sich gezeigt, „dass Menschen in unserem Land trotz aller anderslautender Unkenrufe zusammenstehen und sich gegenseitig helfen“. Klaus und Vanessa Siebeneicher hätten durch Ihre Aktion genau dieses unterstrichen und seien dafür beispielgebend gewesen. „Auch wenn uns längs andere Katastrophen von diesem besonderen Ereignis im Juli 2021 abgelenkt haben, so bleiben doch die Bilder unvergessen. Die Bilder der Katastrophe, aber auch die Bilder der Helfenden, die aus ganz Deutschland dort hingegangen sind.“ Klaus und Vanessa Siebeneicher engagieren sich inzwischen auch für Ukrainer, die vor dem Angriffskrieg in ihrem Land geflüchtet und bei uns angekommen sind.