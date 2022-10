Bestseller ist in Beverungen als Bühnenfassung zu sehen

Gilla Cremer und Rolf Claussen stehen in "Was man von hier aus sehen kann" am 2. November auf der Bühne der Stadthalle.

„Ich bin zweiundzwanzig Jahre alt. Mein bester Freund ist gestorben, weil er sich an eine nicht richtig geschlossene Regionalzugtür gelehnt hat. Immer, wenn meine Großmutter von einem Okapi träumt, stirbt hinterher jemand. Mein Vater findet, dass man nur in der Ferne wirklich wird, deshalb ist er auf Reisen. Meine Mutter hat einen Blumenladen und ein Verhältnis mit einem Eiscafé-Besitzer, der Alberto heißt. Der Optiker liebt meine Großmutter und sagt es ihr nicht. Ich mache eine Ausbildung zur Buchhändlerin.“ So erklärt die Erzählerin Luise sich gegenüber einem jungen Buddhisten, der überraschend im Dorf auftaucht und in den sie sich verliebt.

„Was man von hier aus sehen kann“, ist der Titel des Romans von Mariana Leky, dessen Bühnenfassung die Kulturgemeinschaft Beverungen am Mittwoch, 2. November, im Rahmen ihres Abos in der Stadthalle zur Aufführung bringt. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr. Ein Wiedersehen gibt es dann mit der Schauspielerin Gilla Cremer, die zuletzt mit ihrem Stück „Freundschaft“ zu Gast war und mit stehenden Ovationen aus Beverungen verabschiedet wurde. Dieses Mal steht sie gemeinsam mit dem Schauspieler Rolf Claussen auf der Bühne.

Der Roman von Mariana Leky stand lange Zeit auf den Bestsellerlisten. Die Autorin siedelt die großen Themen Liebe und Tod in einem kleinen Dorf im Westerwald an. Hinreißend humorvoll und ironisch pointiert gelingt es Gilla Cremer und Rolf Claussen, dem Publikum die kleine Gemeinde vor Augen zu führen. Nur zwei Darsteller, ein paar Bierbänke und eine Leine mit altmodischer weißer Wäsche braucht es, um von einem Dorf zu erzählen, in dem es von skurrilen Gestalten wimmelt. Die Schrecken der Welt sind an diesem Abend ausgeblendet.

Gilla Cremer wurde bei ihrem letzten Gastspiel in Beverungen mit stehenden Ovationen verabschiedet. Diesmal agiert sie mit Rolf Claussen in einem Zwei-Personen-Stück. Foto: Anatol Kotte

„Tiefe gewinnt das Stück aus der Schilderung scheinbarer Banalitäten, verknüpft mit dem Nachdenken über das, was dem Leben Sinn und Wert verleiht. Warmherzige Unterhaltung, federleicht und anrührend“, urteilte die Hamburger Morgenpost.

