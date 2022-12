Beverungen baut und bleibt optimistisch

Mit dem symbolischen ersten Spatenstich in der Wehrdener Straße beginnt im Februar der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Amelunxen, im September wird Richtfest gefeiert. Fertiggestellt werden soll das neue Schmuckstück der Löschgruppe Amelunxen im Frühjahr 2023. Wie bei vielen Projekten sind auch hier die tatsächlichen Baukosten höher als die ursprünglich geplanten. In Amelunxen werden es wohl etwa 300.000 Euro mehr sein, sodass am Ende 1,68 Millionen Euro zu Buche stehen werden – von denen aber immerhin 250.000 Euro aus einem Fördertopf der Bezirksregierung Detmold, „Bau und Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern in Dörfern“, generiert werden können. Das Projekt ist die größte Einzelbaumaßnahme der Stadt Beverungen in diesem Jahr.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert