Beverungen: Dienstbesprechung des Löschzuges und des Feuerwehrvereins

So wurden insgesamt 119 Einsätze erfolgreich abgearbeitet. Das bedeutet eine Verdoppelung der Einsatzzahlen zu 2017 und im Durchschnitt jeden dritten Tag eine Alarmierung. Unter diesen Einsätzen ist nicht nur der Brand am Beverunger Gymnasium zu nennen, sondern auch mehrere Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen, diverse Einsätze mit der Drehleiter auch in den Nachbargemeinden nach Bad Karlshafen, Borgentreich, Lauenförde und Höxter, ein Chemikalien-Unfall (ABC-Einsatz) in einem Beverunger Hotelbetrieb und ein Wohnwagenbrand in Blankenau, bei dem eine Person verstarb.

Besondere Einsatzlagen, wie der Schießstandbrand in Höxter und der Tornado in Lütmarsen, bedeuteten zudem auch besondere überörtliche Einsätze mit der Drehleiter und dem Einsatzleitwagen. So wurde die Beverunger Drehleiter für den Grundschutz in Höxter und Holzminden während des Tornadoeinsatzes eingesetzt und rettete eine Person in Holzminden für den Rettungsdienst. Der Einsatzleitwagen half eingeschlossenen Personen am Markt in Höxter aus einem Fahrstuhl als parallel die heimischen Einheiten am Schießstand bei Corvey löschten. Auch große Flächenbrände wurden durch den Löschzug mit dem Tanklöschfahrzeug und dem noch in Beverungen stationierten Katastrophenschutz-Löschfahrzeug unterstützt. Beide Fahrzeuge halfen beim großen Flächenbrand bei Lauenförde-Brüggefeld und bei Manrode nach einem Mähdrescherbrand.

Lehrgänge und Seminare

Neben dieser hohen Anzahl von Einsätzen gab es für die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden jedoch nicht nur Freizeit. Diverse Lehrgänge und Seminare wurden von den Mitgliedern erfolgreich besucht. Die Ausbildung im Bereich Absturzsicherung konnten Domenik Blume, Jürgen Blume, Arnold Dunschen, Daniel Vieth und Martin Wollschläger erfolgreich absolvieren. Alexander Bönning, Sascha Grawe und Michael Siewers konnten auf einer Fortbildung in Paderborn das Wissen zur Absturzsicherung nochmals festigen. Als Maschinisten (wir berichteten) können nun Paul Billeb, Kevin Schröder und Sarah Zarnitz unterstützen.

Zusätzlich hierzu bewiesen die Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs durch den Leistungsnachweis und das Ablegen des Sportabzeichens körperliche sowie fachliche Fitness: Kevin Schröder und Sarah Zarnitz erhielten für erstmalige Teilnahme das Leistungsabzeichen in Bronze. Alexander Bönning bekam für zehnmalige Teilnahme das Leistungsabzeichen in Gold auf blauem Grund verliehen. Das Leistungsabzeichen in Gold auf grünem Grund erhielt Arnold Dunschen für die 20. Teilnahme am Leistungsnachweis.

Parallel hierzu wurde der Katastrophenschutz in Beverungen weiter ausgebaut: Durch die Anschaffung eines großen Stromerzeugers ist nun auch bei längerem Stromausfall das Feuerwehrgerätehaus in Beverungen einsatzbereit. Der erste Probelauf der Stromeinspeisung wurde bereits erfolgreich durchgeführt.

Nach jedem Einsatz eine Nachbesprechung

Zusammen mit der neuen Löschzugführung wurde ab 2021 auch ein paar organisatorische Änderungen eingeführt. Entsprechend dessen gibt es nun nach jedem Einsatz eine Nachbesprechung. Diese dienen dazu, kleine Fehler frühzeitig zu besprechen und eine hohe Qualität in den Einsätzen zu gewährleisten. Kameraden der Tagalarmgruppe (Kameraden, die tagsüber in Beverungen arbeiten, jedoch auf den Ortschaften wohnen, die während der Arbeitszeit im Löschzug unterstützen) haben diese Praxis bereits teilweise adaptiert und mit in die eigenen Einheiten übernommen.

Zusätzlich dazu ist in der Kernstadt das Thema Öffentlichkeitsarbeit auf breitere Beine gestellt worden. Ein Team aus acht Mitgliedern kümmerte sich bereits erfolgreich um die Veröffentlichung von mehreren Berichten und hat das Projekt „WhatsApp-Status“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt soll auf die Einsatztätigkeit der Einheit bei Freunden und Bekannten aufmerksam machen. Nach jedem Einsatz wird ein Symbolbild zur Verfügung gestellt, welches von den Kameradinnen und Kameraden im WhatsApp-Status geteilt wird. Als Pilotprojekt gestartet soll diese Praxis im Jahr 2023 auf die gesamte Stadt ausgerollt werden, damit auch der Punkt Öffentlichkeitsarbeit des Brandschutzbedarfsplans aus 2019 aufgegriffen wird und die Feuerwehr mehr in die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger rückt.

Feuerwehrverein St. Florian

Nachdem die Löschzugführung kurz über den Sachstand der Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug informierte, wurde die Jahresdienstbesprechung des Löschzugs geschlossen. Im fließenden Übergang startete dann die Mitgliederversammlung des Feuerwehrverein St. Florian mit einem Imbiss.

Der 1. Vorsitzende Alexander Enns begrüßte anschließend alle Mitglieder zur ersten Mitgliederversammlung nach Corona. Der Feuerwehrverein war im vorangegangenen Jahr ebenfalls fleißig. So wurden nicht nur die Nachbarn der Löschgruppe Würgassen zum 120-jährigen und der Löschzug Borgentreich zum 101-jährigen Jubiläum, sondern auch die Kyffhäuserkameradschaft Beverungen zum 150-jährigen Bestehen besucht. Die Kyffhäuserkameradschaft wurde ebenfalls mit einer großen Abordnung zum Volkstrauertag unterstütz, vor dem zuvor der 60. Geburtstag der Ziege zusammen mit der Partnerfeuerwehr aus Porschdorf gefeiert wurde.

„Ziege“ ist ein Hingucker

Die sogenannte „Ziege“, das alte Magirus-Deutz Löschfahrzeug, hat ebenfalls an mehreren Veranstaltungen teilgenommen. Neben den Fahrten zu den Jubiläumsfesten der Nachbarwehren war der Oldtimer ebenfalls auf Oldtimertreffen in Kassel und Plettenberg, begleitete die Reise zur Partnerwehr in Porschdorf, wurde auf der 800-Jahr-Feier in Meinbrexen ausgestellt und begleitete die Kolonnenfahrt von Neuenheerse nach Brakel zur Verabschiedung von Pater Wunram, der seine Position als Leiter der Notfallseelsorge weiter gab.

Auch auf dem erstmals wieder stattfindenden Sternenmarkt war der Feuerwehrverein vertreten. Die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr halfen dort beim Aufbau und die Erwachsenen haben zum ersten Mal eine Schaschlik-Büdchen betrieben. Dieses wurde erfolgreich von allen Besuchern angenommen, sodass der vorbereitete Vorrat bereits am Sonntag gegen 14 Uhr ausverkauft war. Eine Wiederholung auf dem Sternenmarkt ist deshalb angedacht, sodass alle Kunden vom letzten Jahr erneut in den Genuss kommen können. Kulinarisch ging es auch auf dem Beverunger Blütenfest zu. Dort wurde wieder die beliebte „Feuerwehr-Erbsensuppe“ verkauft. Neben diesem Höhepunkt war auch die Ziege ein beliebtes Fotomotiv auf dem Kellerplatz.

Diese ideelle Arbeit im Feuerwehrverein wurde auch durch die Beschaffungen abgebildet: In Kürze beginnt die Arbeit an einem Fotoarchiv rund um die Feuerwehr Beverungen bzw. den Löschzug der Kernstadt. Bereits jetzt haben sich einige schöne und auch seltene Foto- und Video-Dokumente der Vergangenheit angesammelt, die jetzt an einem Ort zentral verwaltet werden sollen. Hierzu wurde die entsprechende Hardware beschafft, um dieses Fotoarchiv auf möglichst sichere Beine zu stellen.

Zusätzlich wurden Sporttaschen für jedes aktive Mitglied beschafft. Diese durch großzügige Spenden von Beverunger Betrieben ermöglichte Beschaffung konnte bereits auf diversen Einsätzen (unter anderem dem Gymnasium-Brand und dem Chemikalien-Unfall im Hotelbetrieb) genutzt werden.

Auch der Verein investierte in 2022 in die Öffentlichkeitsarbeit. Neben extra angefertigten Fahnen mit Vereinslogo wurden Sportshirts gekauft. Diese tragen bereits einige Mitglieder beim Sport im Fitnessstudio und beim Sport im Freien. In 2023 sollen diese dann bei sportlichen Aktivitäten, wie dem Feuerwehrlauf in Höxter oder dem deutschen Feuerwehr-Fitness-Abzeichen den Verein und das Zusammengehörigkeitsgefühl unterstützen.

Die obligatorischen Wahlen auf der Mitgliederversammlung bestätigten Alexander Enns und Alexander Bönning als 1. und 2. Vorsitzende. Karl-Josef Wagemann stellte sein Amt als Kassierer nach langjährigem Pflichtbewusstsein zur Verfügung. Sein Posten wurde an Paul Billeb übertragen, welcher von Mario Bönning vertreten wird. Daniel Vieth und Pascal Gräflich wurden als Schriftführer bzw. Stellvertreter bestätigt.

Neue Mitglieder sind willkommen

Auch für das aktuelle Jahr haben der Löschzug Beverungen und der Feuerwehrverein St. Florian große Pläne. Die Winterwanderung wurde bereits durchgeführt, die die gesamte „Feuerwehrfamilie“ der Kernstadt zusammenbrachte. Weiterhin ist dieses Jahr auch eine Wiederholung des Schnupperdienstes aus 2016 angedacht, zu dem wir vorher einladen werden. Gerne können Interessierte jedoch auch jetzt schon zum Dienstabend kommen. Die Feuerwehr Beverungen freut sich jederzeit auf neue Mitglieder. Kontaktinformationen sowie Termine gibt es im Internet unter www.feuerwehr-beverungen.de.