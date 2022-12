Beverungen kann Minus im Haushalt verkraften

In der Ratssitzung am Donnerstagabend präsentierte der Kämmerer ein Zahlenwerk, das mit einem Minus von 2,2 Millionen Euro abschließt. Erträgen von 31,56 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 33,8 Millionen Euro gegenüber. Da sich Rahmenbedingungen und damit Zahlen aber im Moment aber fast täglich änderten, könnte bei der Verabschiedung des Haushaltes im Februar ein geringeres Minus in Höhe von etwa 1,6 Millionen Euro unterm Strich stehen. Ein Griff in die Ausgleichsrücklage, die derzeit mit etwa 5,8 Millionen Euro gut gefüllt ist, wird also notwendig.

