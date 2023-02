Raubüberfall am Rosenmontag: Frau in Beverungen mit Messer bedroht

Zu einem Raubüberfall auf eine Frau ist es am Montag, 20. Februar, in Beverungen gekommen. Drei kostümierte Männer hatten die Frau, die gegen 21 Uhr zu Fuß von der Arbeit auf dem Heimweg war, mit einem Messer bedroht und Geld gefordert.

Rucksack entrissen und Bargeld entwendet – Stichwaffe an Hals gehalten

Ein Raubüberfall, bei dem eine Frau (45) mit einem Messer bedroht und bestohlen wurde, ereignete sich am Rosenmontag in Beverungen.

Die 45-Jährige ging kurz vor 21 Uhr den Fußweg hinter einer Tankstelle entlang, der zwischen den Straßen „Hinterm Graben“ und „Untere Nußbreite“ an einem Bachlauf verläuft.

Aus einem Weg zwischen zwei Kindertagesstätten kamen drei männliche Personen auf die Frau zu. Sie sprachen sie an und forderten Geld. Einer der drei Männer trat seitlich an die Frau heran und hielt ihr ein Messer an den Hals.

Dann riss er ihr einen Rucksack von der Schulter und gab ihn an einen anderen Mann weiter, der einen auffälligen schwarzen Hut getragen hatte. Dieser durchsuchte den Rucksack, fand eine Geldbörse und entnahm daraus Bargeld. Das Portemonnaie und den Rucksack warf er danach zu Boden.

Währenddessen hielt der andere Mann fortwährend das Messer an den Hals der Frau und hielt sie an der Schulter fest. Danach entfernten sich die drei Männer zu Fuß auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen waren.

Die drei Tatverdächtigen werden beschrieben als männlich, 18 bis 21 Jahre alt, südländischer Typ. Alle drei Personen waren verkleidet, einer hatte einen schwarzen breiteren Hut auf. Auffällig war außerdem eine schwarze Jacke mit breiten hellen Streifen auf dem Ärmel, die von der Schulter bis zur Hand reichten.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05271/9620.