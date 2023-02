Kostüm- und Maskenball: Beverungen sucht die besten Verkleidungen

Weiter geht’s im närrischen Fahrplan des Carnevalsvereins Weserbrücke (CVWB). Mit dem großen Umzug findet der Kinderkarneval am 18. Februar seinen Höhepunkt. Aber auch närrische Weiber und Fans von Maskerade kommen nicht zu kurz.

Eine volle Stadthalle erwartet der CVWB auch am Samstag nach dem Kindercarnevalsumzug.

Ausgerüstet mit genügend Bonbons, um die Ausfälle der letzten Jahre wettzumachen, versammeln sich alle Teilnehmer des Kinderkarnevalsumzuges am Samstag, 18. Februar, in der Hasenstraße in Lauenförde. Traditionsgemäß wird der Umzug um 14.11 Uhr starten und sich auf den Weg nach Beverungen machen.

Zu bestaunen wird es wieder viele bunte, verrückte und einfallsreiche Kostüme zum Motto „Aus der Urzeit bis ins All – gemeinsam feiern wir Carneval“ geben. Neben einigen Garden des CVWB und dem Kinderelferrat sind erneut viele Kindergärten und Gruppen mit Grundschulkindern im Umzug vertreten. Und auch für Musik ist durch drei Blaskapellen gesorgt.

Für fantasievolle und aufwendige Kostüme ist der Beverunger Karneval bekannt. Prämiert werden die besten Kostüme beim Maskenball am 18. Februar in der Beverunger Stadthalle. Foto: Iding

Nach dem Umzug sammeln sich alle teilnehmenden Gruppen in der Stadthalle zur Kostümprämierung. Gespannt wird dann auf das Urteil der Jury gewartet. In der Zwischenzeit wird das Kinderfunkenmariechen Lejla das Publikum mit ihrem mitreißenden Tanz begeistern und das Kinderprinzenpaar Johannes, der Charmante (Haake) und Emilia, die sportlich Rasante (Kriwet) wird ein letztes Mal als Hauptact auf der Bühne stehen.

Kostüm- und Maskenball

Weiter geht es am Abend mit dem Kostüm- und Maskenball. Wenn die Stadthalle wieder auf Vordermann gebracht ist und alle Spuren des Kinderkarnevals beseitigt wurden, ist es Zeit für die Kostümprämierung der erwachsenen Narren. Beim Kostüm- und Maskenball stehen die Karnevalsgruppen mit ihren Verkleidungen im Fokus. Alle Teilnehmer des Rosenmontagsumzuges sind eingeladen, ihre einfallsreichen Kostüme zu präsentieren.

Alle Fotos, Events und News zum Karneval in OWL finden Sie auf der großen Übersichtsseite des WESTFALEN-BLATTES.

Näh- und Bastelarbeiten werden gewürdigt

Zunächst können die einzelnen Gruppierungen bestaunt werden, wenn sie um 19.11 Uhr feierlich in die Stadthalle einziehen. Darauf folgt dann die Präsentation der Kostüme. Mit der Kostümprämierung werden die vielen Näh- und Bastelarbeiten gewürdigt, die die Gruppen in ihre Kostüme einfließen lassen. Intensiv bereiten sich die teilnehmenden Gruppen auf diesen Abend vor.

Die besten Kostüme werden am Samstag, 18. Februar, in Beverungen gekürt. Foto: Roman Winkelhahn

Hauptgewinn ist eine Party

Mit einstudierten Choreografien und aufwendigen Outfits wollen sie bei der Jury punkten. Doch das ist gar nicht so einfach, schließlich ist die Konkurrenz groß. Als Hauptgewinn winkt eine vom CVWB organisierte Party für alle Mitglieder der Gruppe. Im letzten Jahr gewann die Gruppe Q-Free diesen Preis bei einem pandemiekonformen Fotowettbewerb und konnte ein Sommerfest im Bistro der Stadthalle genießen. Bei dem erbitterten Kampf um den begehrten Hauptgewinn werden aber natürlich trotz allem Spaß und Freude nicht außer Acht gelassen.

Endlich wieder gemeinsam feiern

Die Gruppen sind oft sehr stolz, ihre selbstgebastelten Kostüme zur Schau zu stellen. Doch gerade in diesem Jahr steht neben dem Preis, den Kostümen und den vielen Arbeitsstunden, die in diese investiert wurden, wohl besonders eines im Vordergrund: Die Freude, endlich wieder gemeinsam Karneval feiern zu können.

Weiberkarneval

Die Frauen greifen am Donnerstag, 16. Februar, nach der karnevalistischen Macht: Um 11.11 Uhr stürmen sie, angeführt von der Alten Garde, das Beverunger Rathaus und feiern auf Einladung des Bürgermeisters in der Stadtverwaltung. Um 18.11 Uhr beginnt dann die Weiberkarnevalsparty in der Stadthalle – mit Musik von DJ Toto und Julian Benz. Ab 21.30 Uhr haben dann auch Männer Zutritt.