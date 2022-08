Beverungens schönster Garten ist in Drenke

Der Siegergarten hat alle Elemente, die man sich in einem Hausgarten wünschen kann. Der Garten am Hang wurde in zwei Terrassen gegliedert, die ein gepflasterter Weg verbindet. In die Stützmauer aus Kalkstein wurde eine Sitznische integriert, die von Sträuchern beschattet wird und einen tollen Ausblick auf die Rasenfläche, die Blumenbeete, den Gemüsegarten und die Obstbäume bietet. Die heimische Tierwelt freut sich besonders über einen mit Steinen gesäumten Bachlauf, viele Stauden und eine neu angelegte Blühwiese.

Augenmerk auf naturnahe Gestaltung

Erstmals wurde der Fotowettbewerb in diesem Jahr - über den Vorgarten hinaus - auf alle Gartenbereiche ausgeweitet. Die fachkundige Jury entschied anhand von drei eingereichten Fotos und legte bei Ihrer Entscheidung ein besonderes Augenmerk auf die naturnahe und ökologische Gestaltung. Denn gerade in Zeiten des Klimawandels ist eine klimafreundliche Gestaltung des Gartens wichtiger denn je. Neben dem Gesamteindruck und dem Aufwand für Anlage und Pflege wurde auch die Nutzbarkeit des Gartens bei der Bewertung berücksichtigt. Ausgelobt wurde der Wettbewerb um den Goldenen Handspaten von Beverungen Marketing e.V. in Kooperation mit der Stadtverwaltung Beverungen und der Beverunger Rundschau bereits zum vierten Mal.

Mitgliedsbetriebe sponsern die Preise

Neben dem „Goldene Handspaten 2022“ konnte die Gewinnerinnen auch einen Einkaufsgutschein von Beverungen Marketing im Wert von 100 Euro entgegennehmen. Auch die weiteren Platzierten des Wettbewerbs folgten der Einladung in den Siegergarten, um ihre Preise in Empfang zu nehmen. Der zweite Platz geht ebenfalls nach Drenke und zwar zu Thomas Heyer, der nur knapp hinter dem Siegergarten lag und ebenfalls einen vielfältig angelegten und ökologischen Garten pflegt. Die weiteren Platzierungen sind Marianne Gerhmann aus Beverungen, Nicole Müller aus Beverungen, Anne-Kathrin Unger aus Jakobsberg sowie Maria Wiens und Ina Homann aus Würgassen.

Einen Garten bedachte die Jury in diesem Jahr mit einem Sonderpreis, da er deutlich von den anderen Gärten abwich. Helmut Hartmann aus Haarbrück legt besonderen Wert auf Gastfreundschaft und die Weitergabe von Wissen rund um die Natur. Er führt gerne Gruppen durch seinen naturnah gestalteten Garten, der vielfältige Lebensräume bietet. Eine Lehrtafel zur heimischen Vogelwelt und 13 Nistkästen zeigen sein großes Herz für die Gartenvögel. Dekoriert ist der Garten mit überraschenden und selbst gebauten Dekoelementen.

Die Platzierten des Gartenwettbewerbs können sich über eine Gartenbank, eine Gardena Astschere, ein Staudenpaket, einen Einkaufsgutschein, ein Gartenbuch sowie ein Vogelfutter-Paket freuen. Wie in den Vorjahren haben die Mitgliedsbetriebe von Beverungen Marketing e.V. die attraktiven Sachpreise und Gutscheine zur Verfügung gestellt.