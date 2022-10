Beverunger begeistert vom Chinesischen Nationalcircus

Akrobatik trifft David Bowie – mehr als 300 Besucher in der Stadthalle Beverungen sind begeistert: Auf Einladung der Kulturgemeinschaft gastierte das Ensemble des Chinesischen Nationalcircus mit seiner neuen Show „China Girl – Das Acrobatical mit der Musik von David Bowie“ am Sonntagnachmittag in der Stadthalle Beverungen.

Den Zuschauern wurde eine Show präsentiert, in der die hohe Kunst der chinesischen Akrobatik auf die live gesungenen und gespielten Welthits des legendären David Bowie traf. Die Handlung von „China Girl“ ist angelehnt an William Shakespeares Romeo und Julia, wurde aber in das New York City der Jahrtausendwende übertragen. Die Liebesgeschichte von Dou Dou und Roberto spielt sich dabei vor dem Hintergrund rivalisierender ethnischer Gruppierungen ab: der westlich geprägten Einwohner aus „Little Italy“ und der von ihren Traditionen geprägten chinesischen Einwanderer. Innige Liebe und verhängnisvolle Feindschaft zeigen sich vor der Kulisse von Manhattans Chinatown.