Beverunger Gymnasiasten spielen Theater

Die zwei Literaturkurse des Abiturjahrgangs des Gymnasiums Beverungen laden alle Interessierten zu ihren Theateraufführungen ein. Die Kurse präsentieren am Freitag, 25. März, das Stück „36.000 Sekunden“ von Julia Gastel sowie am Freitag, 1. April, die Kriminalkomödie „Die Tote im Buchclub“ von Sabrina Schultheis. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr, Beginn der Aufführung ist um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums.

Zu Gast in der gehobenen Gesellschaft

Die Stücke beschäftigen sich mit ganz unterschiedlichen Themen. So stellt sich das Stück „36.000 Sekunden“ einem Weltuntergangsszenario und der Frage: Was würdest du tun, wenn du nur noch zehn Stunden zu leben hättest? In diesem Stück begleiten die Zuschauer den Manager John, die Nonne Helena, den Großvater Gerd und weitere Figuren mit ihren ungeklärten Problemen. Beim Kriminalstück „Die Tote im Buchclub“ von Sabrina Schultheis reist das Publikum zurück in die Zeit um 1900, wo es zu Gast bei sechs Damen der gehobenen Gesellschaft und ihrem Buchclubtreffen ist. Doch ist wirklich alles Gold, was im Hause dieser wohlhabenden Damen glänzt, oder verbirgt sich ein dunkles Kriminalverbrechen direkt in ihrer Mitte?

Eine Anmeldung ist nicht notwendig

Der Eintritt erfolgt ohne Voranmeldung und ist kostenlos. Über eine kleine Spende würden sich die Kurse sehr freuen. Es werden die zum Zeitpunkt der Aufführung gültigen Corona-Regelungen gelten.