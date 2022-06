Beverunger Gymnasium zweifach ausgezeichnet

Schüler nehmen am Landeswettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ teil

Prof. Dr. Hans-Ulrich Baumgarten, Abteilungsleiter im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, hat als Vertreter der Landesregierung die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in der Luise-Albertz-Halle in Oberhausen, ausgezeichnet.

Verhüllung des Michaelsbrunnens

Mit einem Landessiegerinnentitel wurden die Schülerinnen Viola Warkentin, Charlotte Winkelhahn und Milena Wörner der Klasse 10 prämiert, die von ihrem Lehrer Christoph Reichardt betreut wurden. Ihre Wettbewerbsarbeit „Verhüllung des Michaelsbrunnens – Enthüllen durch Verbergen“ im Projekt „Christo und Jeanne-Claude – die Verhüllungskünstler“ wurde ausgezeichnet.

Ebenso erfolgreich waren das Trio der Schüler Pascal Reen, Lennard Wrede und der Schülerin Paula Wruck aus der Jahrgangsstufe Q2. Ihre Arbeit „Essen vor 100 Jahren im Weserbergland“ im Projekt „Heimat geht durch den Magen“, wurde von ihrem Lehrer Thorsten Kittel betreut. Beide Trios erhielten für ihre Projektarbeit einen Geldpreis in Höhe von je dreihundert Euro.

69. Auflage des Wettbewerbs

Der Schülerwettbewerb des Landes Nordrhein-Westfalen „Begegnung mit Osteuropa“ fand zum 69. Mal statt. Das Motto lautete „Spürbar Europa“. Der Wettbewerb ist nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Generationen von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrerinnen und Lehrern aus Ost und West haben sich seitdem über die Teilnahme an diesem Wettbewerb kennengelernt und den europäischen Gedanken mit Leben gefüllt. Neben 40 Preisträgerinnen und Preisträgern aus NRW ehrte Prof. Baumgarten auch Gewinnerinnen und Gewinner aus Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien sowie aus der Ukraine.

Am diesjährigen Wettbewerb haben sich 4200 Kinder und Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und aus 14 mittel-, ost- und südosteuropäischen Staaten mit rund 1500 Beiträgen beteiligt.

Ein Friedensprojekt

Die kommende Auflage des Schülerwettbewerbs hat das Motto: „70 Jahre Begegnung mit Osteuropa – ein Friedensprojekt!“. Alle Schülerinnen und Schüler ab der Grundschule können in Nordrhein-Westfalen sowie an osteuropäischen Schulen mit deutschsprachigem Unterricht im kommenden Schuljahr daran teilnehmen. Gerade in Zeiten des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist es besonders wichtig, dass das Friedens- und Begegnungsprojekt Schülerwettbewerb fortgesetzt wird.

Weitere Informationen: www.schuelerwettbewerb.eu