Bewohner feiern 800 Jahre Meinbrexen

Ritter und Burgfräulein tummeln sich im historischen Ambiente. Der große Jubiläumsmarkt am Sonntag auf dem Rittergut, dem der Ort seinen Namen verdankt, war der Höhepunkt zu den Feierlichkeiten „800 Jahre Meinbrexen“ am Wochenende.

Am Abend vorher war beim Dorfabend im Kuhstall für viele Meinbrexer Geschichte in Bildern, Filmen und in Form der neu gestalteten Dorfchronik lebendig geworden. Beim Markt konnten sich die Besucher vom kreativen und kulinarischen Angebot verzaubern oder von den unterschiedlichen musikalischen Darbietungen unterhalten lassen. Optischer Höhepunkt des Festwochenendes war natürlich das Mittelalterlager der „Freyschar zu Bokenrode“.