Bibliotheksführerschein bestanden

Hochbetrieb in der Beverunger Bücherei: Die Jungen und Mädchen aus der Grundschule Lauenförde geben sich quasi die Klinke in die Hand. Seit zwölf jahren nimmt die Schule an der Leseförderungsaktion „Ich bin bibfit - der Lese-Kompass für die 1. und 2. Grundschulklasse“ teil.

Aufgrund der ständig in NRW und Niedersachsen wechselnden Zugangsbeschränkungen und Schutzmaßnahmen musste die Anzahl der eigentlich jeweils drei pro Schuljahr vorgesehenen Module mit Beginn der Pandemie erheblich reduziert werden. Und Corona hat es auch geschafft, dass erst jetzt mit zwei Jahren Verspätung der zehnte Geburtstag der Partnerschaft gefeiert werden konnte. Für die ersten Klassen gab es ein Lesespaß-Aktion-Spezial zu dem Bilderbuch „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“, das just in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert. Im Mittelpunkt der Büchereibesuche der Zweit- und Drittklässler stand ein pfiffiger Fuchs namens Jacky Marrone, der den kleinen Büchereigästen noch bestens vertraut war. Denn erst vor Kurzem gastierte die Kinderbuchautorin Franziska Biermann mit ihren Geschichten um diesen sympathischen tierischen Privatdetektiv in der Lauenförder Grundschule. Gespannt lauschten seine Fans nun der Vorgeschichte „Herr Fuchs mag Bücher“.

Vorbereitung auf die Schule

Bei der Leseförderungsaktion „Ich bin bibfit- der Lese-Kompass für die 1. und 2. Grundschulklasse“ handelt es sich um eine Erweiterung des „bibfit“-Bibliotheksführerscheins, der im Rahmen der Vorbereitung auf die Schule erworben wird. Diese Aktion gehört bereits bei einigen Kindergärten der Großgemeinde Beverungen zu ihrem Programm für ihre angehenden I-Dötze. Dagegen sieht die auf zwei Schuljahre konzipierte Projektreihe „bibfit“-Lesekompass jeweils drei Klassenbesuche pro Schuljahr vor, bei denen die Kinder im Klassenverband den regelmäßigen Weg zur Bücherei üben.

Kinder werden immer vertrauter

„Nach unseren positiven `bibfit`- Erfahrungen mit Vorschulkindern haben wir nicht lange gezögert zuzusagen, als vor zwölf Jahren die Lauenförder Grundschule bezüglich einer Kooperation bei uns anfragte“, so das Team der Beverunger Bücherei. „Die Kinder werden von Mal zu Mal vertrauter mit den Ausleihbedingungen und der Vielfalt der Medien und erkundigen sich manchmal schon beim Betreten der Bücherei, ob sie denn auch wieder eine Geschichte vorgelesen bekommen.“

Vorstellung des Lieblingsbuches

Wenn sie bei ihrem letzten offiziellen Besuch am Ende des zweiten Schuljahres schließlich ihr Lieblingsbuch vorstellen dürfen, zeige sich immer wieder, dass sich vor allem die oft als Lesemuffel gescholtenen Jungen zu richtigen Leseprofis entwickelt haben. Dass die Absolventen dieses Leseförderprojekts, das vom Förderverein der Grundschule gesponsert wird, auch ohne Kompass weiterhin den Weg über die Weserbrücke zur Beverunger Bücherei finden werden, daran haben alle Beteiligten mit Blick auf die letzten zwölf Jahre keinen Zweifel.