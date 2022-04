Nach zwei Jahren Pause findet am Sonntag, 1. Mai, wieder der traditionelle Bildermarkt am Weinhaus Römer in Bad Karlshafen statt. Ab 11 Uhr stellen Künstler aus der Region unter freiem Himmel Ihre Werke aus, diskutieren und arbeiten miteinander. „Um den Hafenplatz weht dann immer ein Hauch Montmartre-Flair“, freut sich Dorothe Römer.

Es gebe viele kreativ Arbeitende in der Region, was auch der große Zuspruch unter den Ausstellern zeige. 2022 werden neben Malerei auch Skulpturen und Fotografien zu sehen sein. „Ein Gläschen Frühlingswein und eine Partie Boule am neugestalteten Barockhafen machen das Ambiente perfekt. Man könnte fast meinen man sei in Frankreich“, so Römer. Um 14 Uhr dürfen sich die Besucher auf Livemusik mit Pete Alderton freuen. Und so braucht man gar nicht in die Ferne schweifen, um bei hoffentlich sonnigem Wetter einen Tag Urlaub zu verbringen.