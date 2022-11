„Blue Friday“ läutet Karnevals-Session in Beverungen ein

Shopping-Erlebnis und jeckes Treiben an der Weser

Beverungen

Onlineshopping mag bequem sein, das Einkaufen im Internet bietet jedoch weniger Service, Beratung und vor allem Erlebnis. Eben dieses bot Beverungen Marketing am „Blue Friday“ zum zweiten Mal in Folge und tauchte die Stadt in Farbe.

Von Katharina Grote