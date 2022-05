Blütenfest in Beverungen: Endlich wieder raus!

Die 41. Auflage der Traditionsveranstaltung lockte am Samstag und besonders am Sonntag Tausende Besucher in die Innenstadt. Das Motto 2022: „Attraktionen, Ausstellungen und Präsentationen“. „Ist das nicht herrlich. Menschen treffen, bummeln, Musik hören, ein Bier trinken oder Eis essen. Wir haben das alle sehr vermisst“, sagte Besucherin Heidi Schmidt aus Bad Karlshafen dem WB.

Und ein Ehepaar aus Dalhausen freute sich über das Eintopfessen am Sonntagmittag „unter Menschen“ vor dem Rathaus.

Blütenfest 2022 Beverungen: Floh- und Trödelmarkt. Foto: Michael Robrecht

Die Weserstadt blühte sichtbar auf. Die Geschäfte und Firmen präsentierten sich am verkaufsoffenen Sonntag optimal. Beverungen Marketing hatte viel Arbeit investiert, damit das Fest ankam. Und: Zum Muttertag am Sonntag gab es 2222 rosa Luftballons.

Der Samstag startete mit Sängerin Isa Glücklich aus Steinheim, dem bekannten Wirbelwind der Kindermusik, die diese Woche ihr erste Album deutschlandweit veröffentlicht hatte. Kinder zum Tanzen bringen – Isa kann das.

Zauberer Wernando Putschino aus Höxter fesselte die Kleinen. Familien schätzten zudem den großen Floh- und Trödelmarkt in der Innenstadt und den Kinderflohmarkt in der Burgstraße. DJ Alex B legte auf der Provinzial-Bühne Rathausplatz auf. Live-Musik mit der Coverband „RockBox Trio“ auf dem Rathausplatz und dann die „4 Sterne Deluxe Party“ mit Shaun Baker & Dj Breeze sowie Miss Kiyami & Luge in der Stadthalle rundeten das Samstagsprogramm ab.

Der Höhepunkt war jedoch der sonnige Sonntag: Flohmarkt, Frühschoppen auf dem Rathausplatz mit Musik und Erbsensuppe von der Feuerwehr und dann ab Mittag verkaufsoffener Sonntag in den Geschäften sowie viele weitere Attraktionen, Ausstellungen und Präsentationen gehörten zum Blütenfest 2022.

Blütenfest 2022 Beverungen: Musik gehört zum Programm an beiden Tagen. Foto: Michael Robrecht

Auch Unternehmen, die nicht in der Innenstadt angesiedelt sind, öffneten am Sonntag und hatten besondere Angebote vorbereitet. Muttertagsschwerpunkte waren ein Liveunterhaltungsprogramm auf der Provinzial Bühne: Castellos Puppentheater „Paw Patrol“ (zur Marktplatzbühne kamen viele Familien mit kleinen Kindern), Tanzaufführungen der Formationen von „Sab‘s Tanzstudio und der Tanzfabrik Beverungen sowie Jazzdance-Gruppen des WSV und Tanzgarden des CVWB. Live-Musik mit der Akustik Band „Scheel“ auf der Provinzial-Bühne des Rathaus-Platzes unterhielt das Publikum dann bis zum Abend. „Die Hüpfburgen erfreuen sich bei den Kindern immer großer Belebtheit“, wusste Blütenfest-Organisatorin Verena Hoppe noch aus den Jahren vor der Corona-Zwangspause. Einige innerstädtische Straßen waren während des Blütenfestes für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ein Bummel durch die Gassen Beverungens bot Groß und Klein beste Unterhaltung – für die Stadtmarketing-Vertreter eine wichtige Formel für das Wohlfühlen in Beverungen.

Tausende feiern Blütenfest. Foto: Michael Robrecht

Die Pandemie hat viele Schausteller und Händler in Existenznot gebracht, jetzt hoffen die Betreiber von Buden und Imbisswagen auf eine Saison ohne Corona-Einschränkungen. Da sei so etwas wie das Blütenfest ein guter Start, meinten einige Schausteller. Viele Besucher seien treu geblieben. Die Menschen seien glücklich, dass es mit den Volksfesten wieder losgehe, war an den Buden und Ständen immer wieder zu hören. Man müsse trotz Pandemie und Ukraine-Krieg den Menschen Abwechslung bieten und ein Stück Normalität, so das Credo bei vielen Besuchern und Standbesitzer.

Lia und Alina mit zweien der 2222 Luftballons zum Blütenfest 2022 am Muttertag in Beverungen Foto: Michael Robrecht

Es sei schön zu sehen, „dass wir ein Lächeln in Kindergesichter zaubern konnten“, erlebte Isa Glücklich. Die Preise auf der Kirmes wollen die Schausteller möglichst stabil halten – trotz enorm gestiegener Kosten. Es ist schwierig, an Mehl oder Öl in ausreichender Menge zu kommen, hieß es. Vom Crêpe bis zur Pizza – für alles brauche man Mehl und Öl. Auch für Sprit und Energie müssen die Familienbetriebe mehr Geld ausgeben. Zudem gibt es – wie in der Gastronomie – Arbeitskräftemangel. Viele haben sich in der Pandemie neue Jobs gesucht.

Blütenfest 2022 in Beverungen am Rathaus: Treffpunkt der Stadt. Foto: Michael Robrecht

Vor Gaststätten oder Biergärten in Beverungen lief die Bewirtung beim Blütenfest aber überwiegend problemlos. Die Wirte hoffen, dass sie bei den nächsten Terminen genug Personal finden.

Blütenfest 2022 Beverungen: Puppentheater. Foto: Michael Robrecht

Streit vor der Stadthalle

Im Anschluss an eine Musikveranstaltung in der Stadthalle Beverungen kam es am frühen Sonntagmorgen zu Auseinandersetzungen vor der Halle. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf. Ein Beteiligter erlitt Gesichtsverletzungen.