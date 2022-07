Brand am Gymnasium Beverungen: Video-Filmer ist nicht der Täter

Beverungen

Nach dem Brand am Gymnasium in Beverungen vom Sonntagabend geht in den sozialen Netzwerken ein Video um, das das Feuer aus nächster Nähe zeigt. Viele vermuteten hinter der kommentierenden jugendlichen Stimme auch den Verursacher des Brandes – nach Angaben der Polizei ist er jedoch lediglich ein Zeuge, dessen Eltern die Feuerwehr alarmiert hatten.

Von Dennis Pape