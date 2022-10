Brigitte Vurens van Es‘ Gabentisch für bedürftige Kinder steht jetzt auch in Beverungen

Diese gute Sache unterstützt auch der Euronics-Markt in Beverungen. Inhaber Jörg Vater hat in Absprache mit Brigitte Vurens van Es eine bunte Kiste voller Dinge, die Kinderaugen tatsächlich hellauf strahlen lassen, zusammengestellt. Blickt man auf den Gabentisch, schauen einen Pokemons, Super Mario, Mia and Me und andere Figuren an, die bei den Kleinen groß im Rennen sind. Für diese Produkte werden Sponsoren gesucht, die sie kaufen und dann dafür zur Verfügung stellen, sodass Vurens van Es sie einem Kind, dessen Eltern sich das nicht leisten können, an Heiligabend auf den Gabentisch legen kann.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar