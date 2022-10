Bundesrechnungshof soll Wirtschaftlichkeit eines Atommülllagers in Würgassen beurteilen

Mit Spannung wartet die Region auf eine Antwort des Bundesrechnungshofes in Sachen Atommülllager Würgassen. Der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase hat die Behörde eingeschaltet, weil er „gravierende Zweifel an der durch die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) angenommene Wirtschaftlichkeit eines Zentralen Bereitstellungslagers“ (ZBL) in Würgassen hat.

Der Gesetzgeber sieht im Entsorgungsübergangsgesetz die Errichtung eines zentralen Bereitstellungslagers (ZBL) für das Endlager Konrad als mögliche Option vor: „Sofern sich das Lager nach Abwägung von Kosten und Nutzen als wirtschaftlich erweisen würde, kann es errichtet werden.“

In einer gemeinsamen Erklärung schreiben Dirk Wilhelm, Vorsitzender der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck, und der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase: „Dabei steht das Gesetz über dem im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgeschriebenen Vorhaben, ein ZBL/LoK errichten zu wollen. Gerade unter dem Gesichtspunkt der im Gesetz geforderten Kosten/Nutzen-Abwägung hätte die Wirtschaftlichkeit ein Kriterium der Standortsuche sein müssen. Die BGZ hat diesen wesentlichen Aspekt jedoch nur nachrangig bearbeitet. Dies ist dem Antwortschreiben der Bundesregierung auf eine Anfrage der CDU/CSU Fraktion zu entnehmen.“

Hat den Bundesrechnungshof eingeschaltet: der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase aus Beverungen. Foto: privat

Demnach sei erst im Dezember 2020, also ein Jahr nach der Standortfestlegung für Würgassen, eine allgemeine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zwischen einer zentralen und dezentralen Anlieferung an das Endlager Konrad bei Salzgitter durchgeführt worden. Eine standortspezifische Kosten/Nutzen-Betrachtung, die der Steuerzahler erwarte, habe nicht stattgefunden.

Die Zweifel am Vorgehen wachsen laut Haase und Wilhelm bei Betrachtung der weiteren Argumentationskette. Es würden Eckdaten festgelegt, deren Belastbarkeit bis heute nicht bewiesen sei. So sei die BGZ davon ausgegangen, dass nur durch eine zentrale Anlieferung an das Endlager über das ZBL/LoK die Betriebszeit des Endlagers und der Zwischenlager von 40 auf 30 Jahren verkürzt werden könne. „Die Herleitung dieser Annahme bleibt bis heute jedoch ein Geheimnis“, sagt Dirk Wilhelm. In Anbetracht der Investitionssumme eine mehr als dürftige Entscheidungsgrundlage, denn die Herstellungskosten für das in Würgassen geplante Lager wurden im Entwurfskonzept auf etwa 454 Millionen Euro geschätzt – „ohne zu berücksichtigende Risikozuschläge“. Da eine Preis-Eskalation bei der augenblicklichen Baukostenentwicklung bereits eingetreten sei, dürfte das Vorhaben deutlich teurer werden.

Dirk Wilhelm, Vorsitzender der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländereck e.V. Foto: privat

„Nicht zuletzt die zwischenzeitlich festgestellten Mängel am Standort Würgassen, wie der unzureichend tragfähige Baugrund und bestehende Hochwassergefahren, sind weitere Preistreiber: Eine anspruchsvoll herzustellende Gründung der circa 40.000 Quadratmeter großen Lagerhalle und die notwendige Aufschüttung des Geländes zur Herstellung der Hochwassersicherheit werden dazu beitragen, dass die geschätzten Baukosten weit übertroffen werden“, schreiben Haase und Wilhelm. Ob es an anderer Stelle sicherer und günstiger ginge, sei seitens der BGZ leider nicht untersucht worden. Nicht nur an dieser Position räche sich die frühe Festlegung auf Würgassen als „alternativlosen Standort“.