Bürgerinitiative fordert sofortigen Planungsstop in Sachen Atommülllager Würgassen

Sie fordert nun das Bundes-Umweltministerium auf, die Planung für das Lager Würgassen einzustellen und das BMU sowie die Landes-Regierungen NRW und Niedersachsen auf, konkret Stellung zu beziehen. Denn mit dem Gutachten sei das eigentliche Planungsziel, die Errichtung eines sogenannten Logistikzentrums, de facto hinfällig.

„So erfreulich das Gesamtergebnis auch ist, so befremdlich ist auch in diesem Gutachten der Umgang mit Daten. Hier wird eindeutig Informations-Washing betrieben: Unbewiesene Vermutungen und Behauptungen werden von der BGZ als Daten für die Erstellung des Gutachtens geliefert, die dann in Kombination mit sogenannten Erfahrungswerten verarbeitet werden, um – quasi gutachterlich geadelt – von der BGZ wiederum für eigene Begründungszusammenhänge verwendet zu werden“, führt die Bürgerinitiative aus.

Dazu passe auch, dass der Projektleiter der BGZ zuvor selbst in leitender Position bei der begutachtenden TÜV Nord EnSys GmbH & Co. KG tätig war. Hier setze sich erneut die unselige Vermischung der Funktion von Auftraggeber und Auftragnehmer fort, die bereits in dem gesamten Standortauswahlverfahren zu bemängeln sei. „Das alles halten wir so für nicht akzeptabel,“ stellt die BI Bördeland und Diemeltal fest.

„Letztlich wird im Gutachten auch deutlich, dass offensichtlich das heimliche Ziel war und ist, in Würgassen nicht nur eine Logistikdrehscheibe, sondern in Wirklichkeit ein Zwischenlager einzurichten“, heißt es weiter. Denn immer öfter werde jetzt das Wort Logistikzentrum durch den Begriff „Zwischenlager“ ersetzt. Für ein „Zwischenlager“ allerdings gelten die deutlich höheren Anforderungen der TA Abfall an das Genehmigungsverfahren - Anforderungen, die Würgassen erst recht nicht erfüllen könne.